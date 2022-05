Le mystère du bateau d’Oseberg, navire viking découvert il y a plus de 100 ans

QUI ÉTAIENT-ELLES ?

On ne sait pas exactement qui étaient les deux femmes d’Oseberg de leur vivant. Ce que l’on sait, c’est qu’elles moururent en l’an 834 et qu’elles furent envoyées dans l’au-delà avec un magnifique enterrement. Selon les experts, la plus âgée succomba probablement à un cancer, mais la cause du décès de la plus jeune est encore indéterminée.

Compte tenu des richesses qui les accompagnaient, elles étaient probablement des personnages importants de la société viking ; peut-être des chefs politiques ou religieuses. Certains archéologues pensent que la plus âgée des deux était une reine viking qui régnait de plein droit, et qui fut enterrée avec une servante ou domestique. Il pourrait même s’agir de la reine Åsa, la grand-mère de Harald Ier (860-940), le premier roi de la Norvège unifiée. D’autres suggèrent qu’il s’agissait d’une puissante sorcière.