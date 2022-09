Raids vikings en France : que reste-t-il des grandes invasions ?

UNE IMPLANTATION DIFFICILE À RETRACER

Interrogé sur le sujet, le Dr Bauduin déplore le manque de traces archéologiques relatant les passages vikings sur le territoire français. Le seul trésor viking jamais retrouvé en France fut découvert en 2007 dans la commune de Saint-Pierre-Des-Fleurs. Le petit pactole était composé de vingt-et-une pièces, rassemblant des devises carolingiennes, arabes, anglaises et des fragments de lingots.

Outre cette découverte exceptionnelle, les traces des différents raids se comptent sur les doigts de la main : quelques armes retrouvées au fond de la Seine à l’occasion de dragages, mais aussi une paire de fibules ovales ou encore deux marteaux de Thor.

En dehors des quelques artefacts ayant pu être retrouvés, c’est surtout dans les textes et la langue que se retrouve l’influence viking. « Il y a des textes qui nous en parlent, on a des témoignages d’ordre linguistique », expose notamment le Dr Bauduin. « Il y a à peu près 150 mots d’origine noroise qui [passèrent] dans la langue d’oïl [Ndlr : nom donné à l’ancien français]. »

Parmi ces mots, près de 60 % concernent le vocabulaire maritime. Marins émérites, connus pour leurs fameux drakkars, les vikings semblent également avoir eu une influence artisanale sur l’industrie navale de l’époque. « Les navires représentés sur la tapisserie de Bayeux, par exemple, sont des bateaux de type viking », souligne l’historien.

D’après l’expert, les termes « hauban », « crabe » ou même « flotte » sont ainsi des traces des passages norois en France. Pour les 20 % restant, les termes concernent le domaine agricole, l’administration, les institutions et la vie quotidienne.

L’influence se repère également sur des noms de personnes ou de lieux. « Dans le pays de Caux, dans le Cotentin, on retrouve des lieux possédant le suffixe « tot » dans leur nom, tel que Yvetot. Ce suffixe provient du mot norois « toft » et désigne une parcelle bâtie et clôturée », explique l’expert. « On peut également trouver la terminaison « bec », du norois « bekkr », qui fait référence à un ruisseau. »

Le manque de traces de l’influence viking sur le territoire français peut notamment s’expliquer par une intégration rapide des groupes restés sur place au sein des populations locales. Ce phénomène n’est pas propre à la Normandie : plusieurs phases d’installations furent observées au Nord et à l’Est de l’Angleterre et dans les archipels écossais. C’est d’ailleurs dans ces zones que les restes de culture scandinave sont les plus présents. Plusieurs trésors furent ainsi retrouvés en Écosse, ainsi que des adaptations locales de styles artistiques et architecturaux scandinaves.

Il reste donc complexe de suivre le processus d’installation des populations noroises en Normandie, faute de preuve archéologique de l’influence viking sur les habitats de l’époque. Néanmoins, les quelques traces retrouvées démontrent une implantation viking durable. « Lors de l’invasion normande des îles Britanniques, ce sont bien des individus chrétiens et parlant la langue d’oïl qui [traversèrent] la Manche », conclut le Dr Bauduin.