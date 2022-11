À l'époque médiévale, ces rites funéraires forçaient les morts à rester dans leurs tombes

1 0(28) ANS PLUS TARD, LES MORTS SONT TOUJOURS DANS LES ÉGLISES

Au Moyen Âge, pas de « virus de la fureur » ou d’épidémies résurrectionnistes : les morts-vivants ont des origines bien moins « terre à terre ». Si plusieurs mythes se recoupent, un mort médiéval sort souvent de sa tombe parce qu’il est encore « trop » vivant. « [On considérait] que les personnes qui risquaient le plus de revenir d’entre les morts étaient les personnes décédées soudainement, souvent violemment, sans avoir eu le temps d’accepter leur mort », raconte la spécialiste. « Ils pouvaient alors devenir des revenants, errant dans la nuit et attaquant les vivants. On trouve de nombreuses histoires de ce type en Grande-Bretagne, en France, en Scandinavie et en Allemagne. »

Cependant, au-delà des histoires racontées pour terroriser son prochain, le mythe du mort-vivant put également servir à symboliser l’une des croyances fondamentales de la chrétienté : l’inévitabilité de la mort. « Dans ces régions [du nord de l’Europe], on trouve régulièrement des représentations de morts-vivants et de corps ambulants. Dans certains cas, ces motifs illustrent l’idée du memento mori […] comme les fresques de la Danse macabre, retrouvées sur les murs de nombreuses églises médiévales. » Néanmoins, si ces représentations restaient souvent utilisées comme des paraboles, on trouve également d’autres images au milieu de décors et d’enluminures. « [Ce type d’illustration] représente habituellement des morts errants isolés, et n’est pas relié à ce type de messages moralisateurs. »

Est aussi en cause la méconnaissance des processus de décomposition des corps. Le mythe des morts mâcheurs est un exemple significatif de cette transposition d’événements réels dans les mythes : bien loin des zombies errants à la recherche de cerveaux à dévorer, il s’agissait en réalité de morts bien réels, dont le linceul semblait usé autour de la bouche, comme s’il avait été rongé. Selon les dires de leurs fossoyeurs, certains étaient même capables de grogner, voire de bouger : une « compétence » terrifiante dont nos morts modernes sont encore dotés. Ce phénomène est dû au rejet de fluides par les orifices, dont la bouche et les yeux, venant tacher le linceul, mais aussi aux gaz s’accumulant dans le corps, pouvant ressortir en faisant « grogner » ou bouger le cadavre. Ainsi, si ces réactions tout à fait naturelles sont à présent très bien expliquées par la science, il est facile d’imaginer la terreur et les mythes qu’elles purent engendrer à l’époque.