La route perdue de l'Afghanistan

Nous voici enfin sortis du chaos de la circulation matinale de Kaboul. La carte affichée sur mon téléphone portable annonce qu’il faudra neuf heures pour parcourir les 500 km jusqu’à Kandahar, sur la route nationale 1, la plus importante artère de l’Afghanistan. Et celle qui a coûté le plus cher.

Les États-Unis ont déversé des centaines de millions de dollars sur ce tronçon bitumé – une portion de la route de 2 200 km qui fait le tour du pays. L’objectif était d’accélérer les déplacements et de stimuler le commerce entre la capitale et la deuxième plus grande ville d’Afghanistan. Prévoir de dîner à Kandahar serait toutefois téméraire.

La route fut construite dans les années 1950 et 1960 par l’Union soviétique et les États-Unis. Rivaux dans la guerre froide, les deux pays manœuvraient pour imposer leur influence sur Kaboul. Mais des décennies de guerre et de négligence ont ravagé la route nationale. En 2001, il restait seulement 50 km de chaussée en dur. Quand le tronçon Kaboul-Kandahar fut réparé et rouvert, en 2003, l’émissaire américain Zalmay Khalilzad proclama : « Nous nous trouvons, littéralement, sur la route de l’avenir de l’Afghanistan [...]. C’est un avenir de prospérité. Un avenir de paix. » Dix-neuf ans plus tard, la nationale offre l’affligeant témoignage des effets de la violence et de la corruption endémiques qui ont suivi.

En moins d’une heure, nous atteignons la province de Wardak, au sud de Kaboul. Troué de cratères des bombes des talibans, le bitume commence à se disloquer. Le plus souvent en troisième, je freine et me déporte sans cesse pour éviter un accident. Des veuves en burqa implorant l’aumône et des garçons armés de pelles sont des repères pour ralentir devant des dégâts plus importants causés par les bombes.

En l’absence d’équipes d’entretien, des enfants comme Ehsanullah, 15 ans, et son frère Rafiullah, 10 ans, s’activent à combler de terre les nids-de-poule du matin au soir pour un pourboire équivalent à 2 euros par jour – les bons jours. « Notre père est malade et notre frère aîné se drogue, soupire Ehsanullah. Que pouvons-nous faire? »

La conduite est moins stressante que lors de ma précédente traversée de cette place forte des talibans. L’inflexible milice de musulmans sunnites a pris le pouvoir une première fois en 1996, puis a été renversée par les États-Unis en 2001, car elle avait offert l’asile à Oussama Ben Laden après les attaques du 11-Septembre. En août 2020, je me trouvais sur cette route, où les talibans visaient les convois de l’armée afghane. Des fusillades partaient d’on ne savait où, et les troupes gouvernementales sous-armées se repliaient dans des avant-postes criblés par la mitraille.