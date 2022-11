Chine : Ces porteurs de thé travaillaient dans des conditions extrêmes

Ensemble, nous parcourons Erlang Shan, massif orageux de 3 400 mètres d’altitude qui mettait autrefois à l’épreuve la volonté des porteurs de thé. Son sommet colossal se dresse au-dessus de chemins commerciaux qui tendent à disparaître entre Kangding (avant-poste tibétain historique connu pour ses marchés aux thés et ses hivers glaciaux) et Ya’an, pôle luxuriant de la production de thé de la province du Sichuan, à environ 200 kilomètres vers l’est.

Cette région frontalière accidentée est connue pour ses périls.

Les remparts du plateau tibétain prennent appui dans le bassin du Sichuan et s’élèvent en flèche vers un monde austère fait de brouillards épais, de glace, de neige et de vents forts. Les glissements de terrain et les chutes de pierres sont monnaie courante. Les jambes endolories, nous dérapons sur des sentiers servant à la transhumance des chèvres rendus glissants par la boue. Nous jouons à la marelle sur des routes abandonnées coupées en morceaux par des crue subites. Des cèdres qui gouttent se dessinent dans les brumes épaisses. Une mélasse neigeuse s’accroche aux ombres des pins de l’Himalaya. Lorsque nous nous arrêtons, nous remarquons parfois de curieux trous percés dans le soubassement rocheux de la montagne. Ces petites cavités sont apparues sous l’effet de milliers de guaizi : les indispensables baguettes de bois des anciennes armées de porteurs de thé. Lorsqu’ils reprenaient leur souffle, les robustes beifu plaçaient ces alpenstocks en forme de « T » dans des cavités comme celles-ci pour soutenir leur cargaison énorme qu’ils n’ôtaient que rarement en chemin.

D’après certains historiens, dès le début du 18e siècle, la dynastie Qing, alors en pleine expansion, s’est emparée des régions tibétaines du Sichuan et a commencé à envoyer d’importantes cargaisons de thé noir et peu coûteux produit dans la région aux habitants de l’Himalaya. À son apogée, ce commerce faisait transiter près de 7 300 tonnes de thé chaque année, le tout compressé en briques séchées et essentiellement transporté depuis les plantations à dos d’humain. Les humains constituaient un mode de transport moins cher que les chevaux de bât. La plupart des porteurs étaient des hommes. Mais des femmes et des enfants occupaient parfois cette fonction. Leurs milliers de cargaisons finissaient par infuser dans des millions de tasses de thé au beurre de yak.

« Le transport [de marchandises] lourdes sur de longues distances existe ailleurs dans le monde, on le sait bien, au Népal par exemple », écrit Patrick Booz, spécialiste des routes chinoises du thé de l’Université Columbia à New York. « Mais à aucun autre endroit, jamais, des porteurs n’ont porté des charges d’un poids aussi atroce avec si peu de temps pour se reposer. »