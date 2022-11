Égypte : Un musée digne d'un pharaon

C'est un directeur de musée peu commun, qui travaille en tenue de camouflage et bottes de combat. Mais le général de division Atef Moftah n’a rien du directeur de musée tel qu’on se l’imagine. Et le Grand Musée égyptien (GMÉ) n’est pas un musée comme les autres. Vue de loin, la silhouette postmoderne et tentaculaire du bâtiment est si énorme qu’il est difficile de savoir à quoi l’on a affaire. Ses lignes saillantes, dessinant une proue, lui donnent l’aspect d’un énorme navire échoué dans le désert. De plus près, on distingue sur les façades extérieures des motifs pyramidaux faisant écho aux pyramides de Gizeh, qui s’élèvent à un peu plus de 1,5 km de là. Ce style architectural a de quoi désorienter, mais le message est clair : il s’agit d’un musée digne d’un pharaon.

Ingénieur de formation, le général Moftah est trapu et droit, avec des cheveux courts et une attitude volontaire, bien que son expression aimable et son sens de l’autodérision ne correspondent pas à l’image que je me fais d’un chef militaire. Son attitude calme ne correspond pas non plus à la pression intense qu’il subit.

Le GMÉ est un projet-phare du gouvernement égyptien. Lancée il y a deux décennies, la monumentale entreprise a pris de nombreuses années de retard avec les soulèvements du Printemps arabe et la Covid-19. Dans un pays qui dépend fortement des revenus du tourisme, et où archéologie et politique sont intimement imbriquées, Moftah et son personnel ont pour mission de faire du GMÉ un succès retentissant.

Nous traversons la large esplanade qui précède l’entrée du musée. Le général fait un geste vers les tombeaux imposants qui, au loin, scintillent dans la chaleur. Une voie piétonne pour relier la zone du musée aux pyramides est en chantier. Moftah précise : « Elle sera plus longue que les Champs-Élysées ou les Ramblas. »