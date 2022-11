États-Unis : L’assassinat d’Emmett Till a accéléré la lutte pour les droits civiques

À l’été 1955, Emmett Till, originaire de Chicago, rend visite à des membres de sa famille vivant sur le delta du Mississippi. Le soir du 24 août, en compagnie de ses cousins, il se rend au Bryant Grocery and Meat Market, épicerie de la ville de Money, dans le Mississippi.

(Qu’étaient les lois Jim Crow ?)

Ce soir-là, c’est Carolyn Bryant Donham, la femme du propriétaire de l’épicerie, qui tient le magasin. Malgré les déclarations qu’elle fera plus tard (l’adolescent l’aurait, selon elle, attouchée et harcelée de manière répétée à l’intérieur de la boutique), des documents produits lors du procès montreront qu’Emmett Till s’est acquitté des deux centimes que coûtait son chewing-gum et qu’il a quitté les lieux sans provoquer d’incident. Au moment où Carolyn Bryant Donham quitte la boutique à son tour, Emmett Till émet un sifflement qui, selon ses cousins, ne lui est pas destiné. Conscients des ennuis que cela peut leur causer, ils décident de remonter en voiture et s’éloignent.

Au cours des trois jours qui suivent, Roy, le mari de Carolyn Bryant Donham, terrorise deux adolescents noirs qu’il prend pour Emmett Till : un premier dans sa propre boutique et un second qu’il trouve sur la route et qu’il jette à l’arrière de son van avant de le relâcher.