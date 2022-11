Toutankhamon : comment ce pharaon est devenu une icône populaire

Si mode et Égypte ancienne ne semblent pas rimer au premier abord, après la découverte de Toutankhamon, ces deux domaines se percutèrent de plein fouet. Palmiers, lotus en fleur et sphinx se mirent à orner les textiles utilisés pour fabriquer les robes et les manteaux. De faux hiéroglyphes encerclaient la partie basse des gants au niveau du poignet. Sacs à main, parapluies et étuis à cigarettes furent égyptianisés. Les garçonnes portaient des serre-tête ornés de cobras et des bracelets en forme de serpent qui remontaient sur une partie du bras. Il existait même des couvre-chefs inspirés par Toutankhamon, des robes du soir aux manches lacérées et à la ceinture ample ou encore des cannes surmontées d’une tête d’ibis.

Les joailliers haut de gamme fabriquaient des parures inspirées par l’Égypte ancienne reprenant souvent les motifs des plus beaux atours de Toutankhamon. Cartier, pourvoyeur de produits de luxe pour les monarchies modernes, produisit de somptueuses pièces, parmi lesquelles une étincelante broche en or en forme de scarabée ailé, sertie de diamants, de saphirs, d’émeraudes et d’onyx et une horloge de nacre aux reflets chatoyants représentant l’entrée d’un temple antique.

(Pour découvrir le tombeau de Toutânkhamon il fallut de la patience et de la chance.)

Les fabricants de cosmétiques s’emparèrent également de cette mode, associant leurs produits aux exotiques rois et reines d’Égypte. Libérées des carcans de la période victorienne, où le maquillage était associé aux travailleuses du sexe, les femmes se maquillaient les yeux avec du kohl. On conservait sa poudre pour le visage dans des poudriers au style égyptien. Les coupes au carré inspirées de l’Égypte ancienne faisaient également fureur.