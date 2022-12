L'incroyable précision des astronomes de l'antiquité

Il y a plus de deux millénaires, l'astronome grec Hipparque contribua au développement d'un procédé novateur visant à comprendre le mouvement des étoiles, un procédé qui existe encore de nos jours. En imaginant la Terre au centre d'une sphère céleste, il a utilisé un système de coordonnées, semblable au couple latitude et longitude, afin de mesurer les positions précises des étoiles.

« C'était sans aucun doute le plus grand astronome de l'antiquité, ou du moins le plus grand dont le nom nous est parvenu, » déclare Victor Gysembergh, historien des sciences pour le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Parmi les scientifiques grecs de l'antiquité, nombreux étaient les fervents défenseurs du géocentrisme, une théorie selon laquelle la Terre serait au centre de l'univers et les étoiles ainsi que les autres corps célestes orbiteraient autour de notre planète, même si le modèle de l'héliocentrisme fut proposé dès le 3e siècle avant notre ère. Bien que le modèle géocentrique soit erroné, le concept en lui-même, utilisé par hipparque pour créer son catalogue des étoiles, est encore appliqué de nos jours pour cartographier les objets dans le ciel.

Le catalogue des étoiles d'Hipparque constitue la plus ancienne tentative connue de documenter les positions dans le ciel du plus grand nombre d'objets possible ainsi que la toute première utilisation d'un couple de coordonnées pour indiquer la position d'un objet. Malheureusement, le catalogue original n'a pas résisté à l'épreuve du temps et nous en avons connaissance uniquement grâce aux écrits ultérieurs de scientifiques comme Ptolémée, qui a établi son propre catalogue des étoiles vers l'an 150 et en avait attribué un précédent à Hipparque. Jusqu'à présent, la plus ancienne trace des coordonnées stellaires d'Hipparque était une traduction du 8e siècle en latin d'un poème sur les constellations qui incluait les coordonnées à titre d'annotation.

Récemment, Gysembergh et ses collègues ont révélé une trace encore plus ancienne des coordonnées stellaires d'Hipparque dans une version en grec datant du 5e ou 6e siècle de ce même poème, Les Phénomènes, initialement écrit par le poète grec Aratus au 3e siècle avant notre ère. Le poème et les coordonnées qui l'accompagnent avaient été effacés d'un parchemin médiéval réutilisé et c'est l'imagerie multispectrale qui a permis de les récupérer, une technique qui utilise différentes longueurs d'onde pour mettre en lumière le texte effacé.