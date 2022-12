Seconde Guerre mondiale : comment ce sous-marin japonais est-il arrivé au Texas ?

Comme ces petits sous-marins devaient faire surface fréquemment pour se ravitailler en air, quatre d’entre eux furent repérés par des navires de patrouille et détruits à l’aide de grenades anti-sous-marines. Mais au sein du commandement, personne ne fit le lien entre la présence de ces appareils et l’imminence d’un bombardement.

De manière ironique, si le HA-19 ne courut pas immédiatement à sa perte, c’est grâce à un dysfonctionnement mécanique. Après un court-circuit, ses batteries se mirent à émettre des gaz dangereux pour les deux hommes de l’équipage. L’adjudant-chef Kiyoshi Inagaki et son second décidèrent d’abandonner le bâtiment, de rejoindre la terre à la nage, armés de couteaux, et de se battre au corps-à-corps jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Seul Kiyoshi Inagaki atteignit la terre ferme vivant. Il rampa sur le sable mais finit par s’évanouir. À son réveil, une patrouille américaine pointait ses fusils sur lui. Malgré ses implorations, les GI refusèrent de le tuer. Et ainsi Kiyoshi Inagaki devint le premier prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale.

POUR LE MORAL ET POUR L’ARGENT

Pearl Harbor mit l’Amérique en rage et l’humilia. Pour relever le moral des Américains et lever des fonds grâce à des obligations de guerre, le gouvernement rapatria le HA-19 aux États-Unis, l’exposa sur un semi-remorque et le fit parader ainsi dans tout le pays. On se déplaçait en masse pour aller voir cette prise de guerre.

Sur un mur du Musée national de la guerre du Pacifique est accrochée une photo de la première visite du HA-19 à Fredericksburg, prise en 1943 sur Main Street. En arrière-plan on aperçoit l’hôtel Nimitz, construit par le grand-père de l’enfant chéri de Fredericksburg : l’amiral Chester Nimitz, qui se trouvait être le commandant de la flotte du Pacifique (USPACFLT).

Après la reddition japonaise, Chester Nimitz retourna en héros de guerre à Fredericksburg et le HA-19 disparut virtuellement des écrans radar. À la fin de la guerre, le sous-marin fut accueilli à la jetée Navy de Chicago, puis la base aéronavale de Key West demanda à la récupérer. Il y fut exposé durant quelques années avant d’être déplacé au pied du phare de Key West en 1964.

« Pendant le plus clair de ce temps-là, il était en pièces détachées », m’apprend le général Michael Hagge, président du Musée de la guerre du Pacifique et retraité du Corps des Marines alors que nous discutons au premier étage de l’ancien hôtel Nimitz. Comme Chester Nimitz, Michael Hagee est né à Fredericksburg. Et tout comme lui, cet ancien commandant du Corps des Marines est un militaire de premier rang.