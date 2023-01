Martin Luther King, légende de la lutte pour les droits civiques

JUSTICE ÉCONOMIQUE ET GUERRE DU VIETNAM

L'opposition de King à la Guerre du Vietnam devint indissociable de sa personnalité publique. Le 4 avril 1967, précisément un an avant sa mort, il donna un discours baptisé « Beyond Vietnam » (« Au-delà du Vietnam ») dans la ville de New York. Il demanda la fin des bombardements au Vietnam, suggéra que les États-Unis déclarent une trêve pour mener à bien des négociations de paix, et que le pays décide d’une date de retrait pour ses troupes.

King fut également sollicité pour s’intéresser à la justice sociale et économique aux États-Unis. Au début du mois d’avril 1968, il se rendit à Memphis, dans le Tennessee, pour aider à organiser une grève des travailleurs du secteur de l’assainissement. Il y donna, dans la nuit du 3 avril, son dernier discours « I've Been to the Mountaintop » (« Je suis allé au sommet de la montagne »), dans lequel il comparait la grève à la longue lutte pour la liberté humaine et à la bataille pour la justice économique, en utilisant la parabole du bon Samaritain du Nouveau Testament pour inciter les citoyens à s’engager dans la cause.

ASSASSINAT

King ne put cependant constater les effets de son discours. Le 4 avril 1968, alors qu’il se trouvait sur le balcon du Lorraine Motel, à Memphis, il fut tué par balle par James Earl Ray, criminel de petite envergure, qui s’était échappé l’année précédente d’une prison de sécurité maximale. Ray fut inculpé pour le meurtre de King et condamné à 99 ans de prison le 10 mars 1969. Cependant, après trois jours derrière les barreaux, il changea d’avis et plaida son innocence, affirmant qu’il avait été piégé. Il passa le reste de sa vie à demander à ce que son procès soit révisé, en vain, malgré le soutien de certains des membres de la famille de King, et du pasteur Jesse Jackson.

Le désarroi qui suivit l’assassinat de Martin Luther King mena de nombreux Afro-Américains à se demander si le « rêve » prêché par le pasteur avec tant d’éloquence était mort avec lui. Aujourd’hui, la vie et l’héritage de Martin Luther King sont encore enseignés aux jeunes du monde entier. Sa vision de l’égalité et de la justice se fait encore entendre.