Antiquité : la chute d’un empire inscrite dans des arbres vieux de 3 200 ans

Mais des recherches publiées le 8 février dernier dans la revue Nature révèlent que le changement climatique a peut-être joué un rôle plus important dans l’effondrement de l’âge du bronze qu’on ne le pensait jusqu’alors.

En examinant des rondins d’arbres enfouis pendant plus de 3 000 ans, une équipe de recherche américaine a découvert que le cœur de l’empire hittite, situé en Anatolie centrale, a été frappé par une grave sécheresse en 1198, en 1197 et en 1196 avant notre ère ; soit précisément au début de l’effondrement de l’âge du bronze.

Cette découverte vient étayer les théories selon lesquelles la transition vers un climat plus sec et plus froid dans l’est de la Méditerranée aurait bouleversé la production alimentaire et entraîné des pénuries qui ont exacerbé les problèmes culturels et économiques qui agitaient déjà la région.

UN EMPIRE « SORT DE L’HISTOIRE »

L’empire hittite a régné en maître sur la majeure partie de l’Anatolie et de l’actuelle Syrie de 1650 à 1200 avant notre ère environ. On s’en souvient surtout parce qu’il s’est opposé à l’Égypte en 1274 avant notre ère lors de la bataille de Qadesh, non loin de l’actuelle ville syrienne de Homs, afin notamment de s’emparer de la région de Canaan.

Mais après cela, les Hittites ne sont plus jamais aventurés si loin vers le sud, et l’étude qui vient de paraître fournit une explication plausbible à cela : il semblerait que leur empire se soit rapidement effondré après la sécheresse prolongée qui s’est abattue sur l’Anatolie centrale de 1198 à 1196 avant notre ère et qui a très vraisemblablement perturbé l’indispensable approvisionnement en céréales assuré par les fermes hittites.

Selon Sturt Manning, auteur principal de l’étude et professeur d’archéologie à l’Université Cornell, cela a forcément dû entraîner des pénuries alimentaires ; et celles-ci ont pu se combiner à d’autres facteurs qui ont mené l’empire hittite à sa perte peu après l’an 1200 avant notre ère : guerres, troubles sociaux ou encore épidémies…

« On ne peut relier ces choses avec certitude, car nous n’avons aucun témoignage direct, explique Sturt Manning. Mais que l’empire soit sorti de l’Histoire entièrement et pour de bon à un moment donné entre les années 1190 et les années 1180 [avant notre ère] semble une coïncidence extraordinaire. »