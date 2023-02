Les tout premiers messages vocaux étaient envoyés… dans des enveloppes

Thomas Edison a inventé le phonographe en 1877, après avoir imaginé un appareil capable de reproduire de la musique et même de conserver les paroles. Il s’est toutefois rapidement rendu compte que cette technologie avait le potentiel de révolutionner les affaires, l’enseignement et le chronométrage. Le scientifique avait même mis au point un « Family Record » (enregistrement familial en français), qui consistait en un « enregistrement d’expressions, de souvenirs, etc., racontés par les membres d’une famille, ainsi que des derniers mots d’une personne mourante ».

Mais l’utilisation de son invention à des fins de correspondance occupait une place prépondérante dans son esprit : Edison pensait qu’elle pourrait servir pour la dictée et la rédaction de lettres. À la fin du 19e siècle, les lettres manuscrites étaient la forme de communication personnelle la plus courante. Le télégramme, devenu populaire au début des années 1900, était réservé aux messages plus courts et urgents. Quant au téléphone, il est demeuré onéreux et inaccessible pour la plupart des gens jusque dans les années 1950, quand bien même Alexander Graham Bell avait passé le premier appel transcontinental entre New York et San Francisco en 1915.

VOICE-O-GRAPH

Le gramophone, sorte de phonographe amélioré créé en 1887 par Emile Berliner, a été le premier appareil à rendre possible l’utilisation d’enregistrements sonores pour communiquer à longue distance. Les sons étaient enregistrés et écoutés sur des disques faciles à stocker, à reproduire et à envoyer. Si le premier enregistrement connu utilisé comme moyen de correspondance aurait été envoyé par la poste au début des années 1920, c’est dans les années 1930 et 1940 que la pratique de l’envoi de messages vocaux s’est répandue dans le monde. Cette technologie rendait les communications plus personnelles et était abordable si les clients avaient accès à un appareil ou une cabine d’enregistrement.