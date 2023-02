Une deuxième momie couverte d'or découverte dans la nécropole de Saqqarah

L’annonce de la découverte d’une première momie dorée de Saqqarah en janvier avait déjà fait parler d’elle. Âgée de 4 300 ans et recouverte de feuilles d’or, la dépouille appartenait à un homme du nom de « Hekashepes » et est la plus ancienne retrouvée sur le site de la nécropole millénaire de la cité antique de Memphis.

Le 8 février, les équipes d’archéologues égyptiens ont doublé la mise avec la découverte d’une seconde momie de ce type.

« [Le défunt] s’appelait "Hetshepkah" et la tombe date de la Ve dynastie », explique Zahi Hawass, archéologue et ancien ministre des Antiquités d’Égypte. « [La momie] est parfaitement intacte, sans aucune trace de pillage. »

Également recouverte d’or, cette deuxième momie aurait plus de 4 300 ans. Une découverte qui vient s’ajouter à la longue liste d’avancées archéologiques effectuées sur le site de Saqqarah.

La nécropole de Saqqarah fut utilisée sans interruption pendant plus de 3 000 ans, et est sans doute l’un des lieux historiques les plus importants de l’Égypte antique. Sur près de 20 kilomètres, la dernière demeure des rois et des puissants renferme plusieurs centaines de tombes, dont beaucoup restent encore à explorer.