Qui furent les premiers humains à monter à cheval ?

Les auteurs de l’étude pensent qu’il est invraisemblable que les Yamnas se soient servis de chevaux pour faire la guerre, comme cela avait été précédemment avancé. Mais selon eux, l’équitation « aurait contribué de manière substantielle au succès global de la société pastorale des Yamnas. »

CAVALIERS PRÉCOCES

Cette nouvelle étude comble le fossé qui existait dans nos connaissances entre la domestication des chevaux pour en tirer lait et viande, qui aurait eu lieu selon les scientifiques il y a 5 500 ans environ, et l’utilisation de chevaux pour tracter des chars de guerre. Selon Volker Heyd, les chevaux des Yamnas étaient probablement trop nerveux pour le combat et les chevaux que l’on voit tirer des chars sur des sculptures du deuxième millénaire avant notre ère étaient probablement élevés dans le but de faire la guerre.

« La race de cheval que nous observons à partir de 2000 avant notre ère a peut-être été génétiquement sélectionnée pour son courage et son aptitude à la guerre », indique-t-il.

Martin Trautmann ajoute que les chevaux des Yamnas étaient plus petits que les chevaux actuels. « Ils possédaient un torse développé et puissant et des jambes courtes et trapues, à l’instar des chevaux de Przewalski », révèle-t-il.

L’équipement utilisé pour monter était lui aussi différent. D’après Volker Heyd, les preuves archéologiques de l’utilisation de matériel d’équitation sont rares, car on fabriquait ce dernier à partir de matériaux périssables. Les premiers cavaliers se contentaient vraisemblablement de poser des nattes sur le dos des chevaux plutôt que des selles, qui ne devaient être inventées qu’après l’an 1000 avant notre ère, tandis que les étriers ne devaient apparaître que plus tard encore.

Volker Heyd fait également observer que les représentations de cavaliers produites à cette période en Égypte et en Mésopotamie montrent ces derniers assis bien plus en arrière sur le dos du cheval que les cavaliers actuels et tenant de longues rênes attachées à un harnais situé au niveau de la tête du cheval.

« Je pense que c’est une caractéristique de l’équitation à l’âge du bronze, commente-t-il. Il fallait s’asseoir sur l’extrémité arrière du cheval afin de pouvoir rester droit et guider l’animal. »

UNE QUESTION DE MOBILITÉ

Selon Kristian Kristiansen, archéologue de l’Université de Göteborg n’ayant pas pris part à la présente étude, ces nouvelles recherches permettent de trancher un débat vieux de plusieurs décennies sur les Yamnas : montaient-ils leurs chevaux ou bien se contentaient-ils de les rassembler pour en tirer lait et viande ? « Voilà une percée qui nous sort d’une longue impasse », se réjouit-il.