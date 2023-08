La découverte de cet autel submergé ouvre la voie à la recherche d’un temple nabatéen

Les ruines de l’ancienne cité romaine de Puteoli sont un mélange hétéroclite de murs abattus, de piliers et de sols en pierre brisée, la plupart du temps immergés sous 90 cm à 1,80 m d’eau dans la paisible baie de Naples, en Italie. En plongeant dans cette zone un jour d’été 2021, l’archéologue Michele Stefanile de l’université de Naples et son collègue Michele Silani de l’université Vanvitelli ont repéré une plaque de marbre blanc sous un amas de pierres et de sable. Selon M. Stefanile, c’était presque comme si quelqu’un avait maladroitement essayé de la dissimuler.

Les chercheurs sont revenus plus tard pour débarrasser les débris autour de la dalle. C’est alors qu’ils y ont découvert des inscriptions latines, adressées à un dieu vénéré il y a 2 000 ans dans les lointains déserts des actuelles Jordanie et Arabie saoudite. Ils ont réalisé que cette dalle était un autel, une preuve que les archéologues espéraient découvrir depuis plus d’un siècle.

Lors d’une récente conférence de presse, les responsables du ministère italien de la Culture ont annoncé que l’autel retrouvé dans la baie de Naples proviendrait d’un temple. Il aurait servi d’avant-poste le plus à l’ouest des Nabatéens, ce peuple de commerçants du désert qui a prospéré à la périphérie orientale de l’Empire romain jusqu’au quatrième siècle de notre ère. « Si cette découverte est formellement confirmée, ce serait une avancée majeure », a déclaré Will Kennedy, archéologue de l’Institut archéologique allemand. « C’est vraiment spectaculaire. »

UNE DÉCOUVERTE QUELQUE PEU ÉTRANGE

Au plus fort de leur activité, les énigmatiques Nabatéens étaient des marchands et des intermédiaires majeurs qui fournissaient l’Empire romain de produits de luxe tout droit venus d’Orient. L’auteur romain Pline l’Ancien affirmait que les riches citoyens consommateurs envoyaient chaque année des sommes astronomiques en Arabie, en Inde et en Chine, une preuve de l’importance du commerce de produits convoités tels que la soie, l’encens et les épices. En contrôlant leur passage à travers les déserts de la péninsule arabique, les riches Nabatéens ont financé un royaume prospère dont les ruines, des sites comme Pétra en Jordanie et Hegra en Arabie saoudite, fascinent encore les touristes aujourd’hui.

Une grande partie de ce commerce arrivait en Italie par le port de Puteoli, aujourd’hui situé au-dessous et au large de la ville moderne de Pouzzoles. Fondée par des colons grecs en 500 avant J.-C., Puteoli est devenue le port le plus important des prémices de l’Empire romain. Pendant quelques siècles, toutes les marchandises, des céréales égyptiennes aux lions du Colisée, accostaient à Puteoli avant d’être acheminées vers la capitale ou d’autres parties de l’empire. « Puteoli était le lien entre Rome et l’Orient », explique M. Stefanile.

L’autel récemment mis au jour, ainsi qu’un autre trouvé à proximité, prouvent que les Nabatéens étaient également présents à Puteoli. Pourtant, ces habitants du désert n’étaient pas connus pour leurs prouesses maritimes et ne possédaient pas de port. Trouver des preuves de la présence d’un temple nabatéen à Puteoli « est vraiment très étrange », déclare Taco Terpstra, historien à l’université Northwestern. « Pourquoi les [Nabatéens] auraient-ils pris la mer, parcouru la moitié de la Méditerranée et installé un commerce à Puteoli ? C’est loin d’être leur spécialité. »

UNE VILLE SUBMERGÉE QUI REFAIT SURFACE