Sommaire du magazine National Geographic du mois de décembre 2023 : Dans les coulisses de l'Alhambra

Construit par la dynastie nasride entre les XII e et XIV e siècles, l’Alhambra a traversé les époques et surmonté de nombreuses épreuves. Dans son numéro de décembre, National Geographic vous invite à découvrir ce joyau architectural situé à Grenade, en Espagne. Préparez-vous à un voyage dans l’histoire et les splendeurs de ce site exceptionnel.

Déambulez au coeur de vastes espaces intérieurs, de palais majestueux, de tours imposantes, de jardins luxuriants et de bassins d'une grande beauté. Chaque recoin de l'Alhambra regorge de détails qui rendent hommage à l'art islamique et témoignent de la présence musulmane en Espagne. Ainsi, vous ne manquerez pas d'observer les versets calligraphiés sur les murs dans le style coufique et cursif. Ces inscriptions constituent un témoignage de l'influence culturelle et religieuse islamique dans la péninsule ibérique.