Égypte : face aux mystères des pyramides, des amateurs en quête de sens

Son dispositif se composait de rondins qu’il avait sciés dans une forêt ainsi que de longueurs de cordes nouées. Il en a profité pour rappeler que les Égyptiens de l’Antiquité importaient des cèdres du Liban. L’engin ressemblait à une catapulte avec des rames à la place du levier central, une sorte de machine d’Hérodote, pourrait-on dire, décrite seulement de manière assez vague par l’historien grec dans ses écrits du cinquième siècle avant notre ère comme étant dotée de « courts morceaux de bois » et fonctionnant à la manière d’un escabeau. Roger Larsen l’avait assemblé dans un banc d’emprunt au fond des bois, au sommet d’un talus de calcaire tendre avec une pente de 48 degrés, un nombre assez proche selon lui des 52 degrés de la pyramide de Khéops. En observant la scène, je m’attendais presque à voir surgir Charlton Heston brandissant les Tables de la Loi.

La popularité sur YouTube est pour cet égyptologue amateur l’équivalent d’une sinécure dans une université de l’Ivy League, et c’est par souci de ce qu’il appelle l’attrait dramatique que Roger Larsen dit avoir précédemment tenté de hisser un pick-up. Mais la corde a lâché et le camion s’en est allé rouler jusqu’au bord d’un étang. Retour à la case départ, donc. Pour ma démonstration, il s’est servi d’un gros bloc de béton surmonté de dalles de marbre ; l’ensemble pesait deux tonnes et reposait sur une paire de skis posés au pied d’un rail en bois de peuplier qu’il avait fixé au flanc de sa falaise de calcaire.

Comme tout architecte de pyramide, Roger Larsen avait besoin de main-d’œuvre. Ses propres bras, a-t-il plaisanté, étaient des cure-dents. Il a donc recruté des bras en proposant cinquante dollars et quelques petits services à des amis et à des connaissances. Je devrais ici prendre le soin de noter que ces personnes avaient toutes l’air saines d’esprit et proprement sceptiques. Bientôt, Roger Larsen avait un véritable chantier antédiluvien avec, en fond sonore, des grognements, des grincements et des éclats de rire. Les grincements venaient des cordes ; des hommes s’occupaient de chaque rame, montant et descendant un escalier disposé de part et d’autre de l’armature principale pour les tirer vers le haut puis les repousser vers le bas. Le bloc remontait le rail comme un funiculaire au ralenti de trente à soixante centimètres à chaque cycle effectué par les rames.

« C’est un peu fastidieux, n’est-ce pas ? » a lancé Roger Larsen, reconnaissant qu’il faudrait peut-être des dizaines d’engins de ce type et peut-être quelques paires de bras supplémentaires sur chaque rame pour atteindre la « cadence d’acheminement » nécessaire pour un projet aussi colossal si on devait l’achever du vivant d’un pharaon. Les pierres composant la pyramide de Khéops étaient si nombreuses que Napoléon, qui avait chargé une légion de savants d’en faire le relevé, aurait dit sur le ton de la plaisanterie qu’on aurait pu les réutiliser pour former un mur de trois mètres de haut tout autour de la France. Eh bien presque : selon mes calculs, le mur, ce qui est peut-être fort à propos, aurait tout de même été un peu court.

Mais au fil des heures suivantes, l’atmosphère est devenue festive dans le Mississippi à mesure que le bloc de Roger Larsen approchait du bord du talus. Se tenait là un homme qui avait suscité, par la seule force de sa monomanie, un effort collectif si quichottesque qu’il ne pouvait qu’inspirer l’émerveillement. J’ai alors pensé aux graffitis sur les murs des chambres que les égyptologues actuels attribuent aux équipes de construction de Khéops. Loin de se plaindre, elles semblaient se vanter. Ce qui a motivé Roger Larsen et son équipe improvisée n’était peut-être pas si différent de ce qui avait motivé leurs prédécesseurs de l’Antiquité : la conviction qu’ils prenaient part à quelque chose d’exceptionnel et qu’en le faisant, ils parvenaient peut-être à se défaire des liens du temps. Le bloc a fini par atteindre le rebord. Roger Larsen s’est alors proclamé premier humain depuis plus de 4 000 ans à accomplir… ceci, c’est-à-dire on ne savait trop quoi.

On venait d’abattre (ou plutôt de hisser) le premier bloc. Il en restait deux millions.

Et nous étions revenus au cœur de la saga des pyramides, une histoire qui, au fond, traite moins de technologie que de patience, de méthode et de persévérance ; l’étoffe dont est faite la civilisation. L’égyptologue français Pierre Tallet fouillait la terre d’Égypte depuis plus de vingt ans, une durée de règne pharaonique, lorsqu’il a découvert les papyrus de la mer rouge en 2013. On ne peut pas fermer les yeux et s’attendre à visualiser le secret d’un projet essentiellement politique, pas plus que l’on ne peut faire léviter un rocher en se concentrant très fort. Il faut continuer à creuser, continuer à lire, continuer à insister jusqu’à ce qu’un jour, l’accumulation de tous ces efforts aboutisse à une chose devant laquelle nos descendants pourront s’émerveiller.

Il n’y a pas longtemps, Roger Larsen m’a envoyé un e-mail pour me dire que son ami Leon, dont il avait utilisé le banc d’emprunt pour ses démonstrations avait d’autres projets pour le terrain. « Mon dispositif pyramidal est toujours là, au bord de la falaise, en train de dépérir et de s’affaisser, écrit-il. Il sera poussé du haut de la falaise et enfoui aujourd’hui, mais j’ai demandé à Leon de laisser le bloc de béton de deux tonnes comme vestige. Si quelqu’un s’intéresse aux démonstrations, il y aura une preuve physique de ce qui a été accompli. On ne pourra pas prétendre que j’ai bourré le bloc de polystyrène. »

Bien sûr qu’on le pourra. À quoi bon un mystère sans un zeste de complot ?