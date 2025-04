Ces dernières semaines, de nombreux articles ont paru au sujet d'une cité secrète qui se trouverait sous les pyramides de Gizeh. Une équipe de chercheurs menée par le chimiste organique à la retraite, le docteur Corrado Malanga, et l’ancien académicien et expert en télédétection, le docteur Filippo Biondi, déclarent avoir découvert et documenté d’énormes structures profondément enfouies sous la pyramide de Khéphren. Ces structures auraient été construites il y a 38 000 ans.

Lors d’une conférence de presse en Italie, les deux chercheurs ont annoncé que, grâce au développement d’une méthode brevetée interprétant les signaux de radars à synthèse d’ouverture (SAR, Synthetic Aperture Radar en anglais), ils ont été en mesure de détecter des structures enterrées à deux kilomètres de profondeur, sous la pyramide. Les Dr Malanga et Biondi auraient découvert huit puits, qu’entourent des passages en spirale, connectés à deux structures cubiques de 90 mètres. Au-dessus de ces puits, ils déclarent avoir découvert cinq structures connectées les unes aux autres par d’autres chemins. En se servant de ce qui ressemble à une technologie d’IA générative de reconstitution, les chercheurs, ainsi que d’autres scientifiques, ont émis l’hypothèse selon laquelle ces structures appartiendraient à une antique cité légendaire, voire une structure préhistorique générant de l’énergie (comme une centrale électrique).

Les rumeurs entourant des structures cachées sous le plateau de Gizeh ne datent pas d’hier. En son temps, Hérodote caressait déjà cette idée qui a refait surface par intermittence au Moyen Âge et durant la Renaissance. Elle était également particulièrement populaire chez les érudits français du 19e siècle et Edgar Cayce, le médium américain, l’a remise au goût du jour au 20e siècle en déclarant qu’une salle des archives se trouvait sous les pyramides. La théorie d’une centrale électrique construite par des aliens a par ailleurs trouvé soutien au sein des cercles de pseudoscientifiques pendant un moment. Elle fait partie d’une plus grande théorie du complot qui affirme que les pyramides et d’autres merveilles architecturales antiques seraient l'œuvre d’extraterrestres.

Ce nouveau souffle donné aux théories du complot entourant Gizeh a attiré l’attention du public en partie à cause du crédit scientifique attribué aux auteurs. Par le passé, Corrado Malanga et Filippo Biondi avaient publié un article revu par leurs pairs sur la structure interne de la pyramide de Khéphren. Bien que ces nouvelles déclarations spectaculaires n’aient pas été revues par des pairs, et que l’un des auteurs soit bien connu pour publier des livres sur les aliens, la combinaison de leurs doctorats et d’une technologie prétendument inédite fait sensation auprès du grand public. L'annonce est rapidement devenue virale et a été reprise par InfoWars, un site conspirationniste américain, Joe Rogan, Piers Morgan et d’autres critiques de « l’archéologie mainstream ».

« Ces affirmations ont été admises par un public aisément malléable à la réception de telles déclarations de chambres secrètes et mystérieuses sous les pyramides », explique le Dr Flint Dibble, archéologue respecté et chargé de communication scientifique. Il a conduit des projets de cartographie numérique 3D dans le cadre d’un grand projet de fouilles à Abydos, en Égypte, et enseigne à l’université de Cardiff. « Et on leur donne raison à cause de l’amalgame de recherches revues par des pairs et les diplômes que ces chercheurs détiennent. »

Cependant, comme d’autres experts l’ont fait remarquer, le problème que pose l’hypothèse d’une cité perdue repose sur une technologie qui n’a pas fait ses preuves, demande une grande imagination lors de sa reconstitution et ne correspond pas aux données archéologiques connues de la région. SE SERVIR DE LA TECHNOLOGIE POUR EXPLORER LES PYRAMIDES