Découverte d’un tunnel secret dans la pyramide de Khéops

Cela fait des millénaires que les humains tentent de percer les secrets des pyramides de Gizeh. Érigées il y a environ 4 500 ans, elles abritent des tombeaux et des chambres où reposaient autrefois les restes des premiers pharaons égyptiens.

Elles renferment également des cavités secrètes, comme cela a été démontré en 2016 et 2017 : une équipe de chercheurs du projet ScanPyramids en avait alors identifié plusieurs à l’aide de technologies de pointe. La semaine dernière, les autorités égyptiennes ont apporté des précisions quant à l’une de ces cavités : baptisée le « couloir de la face nord », celle-ci se situe juste au-dessus de l’entrée de la pyramide de Khéops (la « Grande pyramide »), la plus imposante du plateau de Gizeh.

Les scientifiques ont pu confirmer que le couloir mesurait 9 mètres de long et plus de 2 mètres de large grâce à une technologie appelée tomographie muonique. Celle-ci utilise les particules des rayons cosmiques afin de sonder des objets et de construire des modèles en 3D de leurs entrailles.

Ces tunnels n’auraient, selon les archéologues, aucune signification rituelle. Comme l’avaient expliqué Kate Spence à National Geographic en 2017 et Mark Lehner au New York Times, plusieurs études ont suggéré que les Égyptiens construisaient des cavités à l’intérieur des pyramides pour réduire la pression sur la structure et en garantir la solidité.

À l’instar des pyramides elles-mêmes, ces cavités continuent toutefois de nous fasciner et la technologie qui a permis leur découverte ouvre de nouveaux champs des possibles.

LA SCIENCE DE LA TOMOGRAPHIE MUONIQUE

Les chercheurs ont eu un meilleur aperçu de l’intérieur de la pyramide grâce à une technique d’imagerie appelée tomographie muonique, qui avait été testée pour la première fois sur le terrain il y a plus de 50 ans, sur le site des pyramides de Gizeh.

Cette technologie utilise les muons, des particules subatomiques très similaires aux électrons, mais qui présentent une masse 200 fois plus grande et une durée de vie de quelques millionièmes de seconde (ce qui ne les empêche pas de tomber continuellement sur nos têtes). Les objets cosmiques de la Voie lactée et d’ailleurs produisent sans cesse des particules à haute énergie qui entrent parfois en collision avec la Terre. Lorsque ces particules, appelées rayons cosmiques, heurtent la haute atmosphère, elles libèrent un spray de particules notamment composé de muons.