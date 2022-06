Comment les pyramides de Gizeh ont-elles été construites ?

Il est probable que les communautés de toute l'Égypte fournissaient des travailleurs, ainsi que de la nourriture et d'autres produits essentiels, pour ce qui était devenu en quelque sorte un projet national visant à montrer la richesse et le pouvoir des anciens pharaons.

Ces révélations ont amené Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes et explorateur National Geographic, à déclarer que, dans un sens, ce sont les pyramides qui ont construit l'Égypte, et non l'inverse.

PRÉSERVER LE PASSÉ

Si les pyramides ont aidé à construire l'Égypte ancienne, elles l'ont aussi préservée. Gizeh nous permet d'explorer un monde disparu depuis longtemps.

« Beaucoup de gens pensent que le site n'est qu'un cimetière au sens moderne du terme, mais c'est bien plus que cela », déclare Peter Der Manuelian, égyptologue du Museum of Fine Arts de Boston et de l'Université Tufts. « Dans ces tombeaux décorés, vous avez des scènes merveilleuses de tous les aspects de la vie dans l'Égypte ancienne, il ne s'agit donc pas seulement de la façon dont les Égyptiens mourraient, mais de la façon dont ils vivaient. »

L'art funéraire comprend des représentations d'anciens agriculteurs travaillant dans leurs champs et s'occupant du bétail, de la pêche et de la chasse au gibier, de la menuiserie, des costumes, des rituels religieux et des pratiques funéraires.

Les inscriptions et les textes permettent également des recherches sur la grammaire et la langue égyptiennes. « Presque tous les sujets que vous souhaitez étudier sur la civilisation pharaonique sont disponibles sur les murs des tombes de Gizeh », explique Der Manuelian.

Pour rendre ces précieuses ressources accessibles à tous, Der Manuelian dirige le projet d'archives de Gizeh, une énorme collection de photographies, de plans, de dessins, de manuscrits, de dossiers d'objets et de carnets d'expédition de Gizeh, qui permet des visites virtuelles du plateau.

Des archives plus anciennes préservent des peintures ou des inscriptions qui ont disparu depuis, capturent des artefacts qui ont été perdus ou détruits, et ouvrent les portes des tombes qui ne sont pas accessibles au public.

Avec les résultats des fouilles les plus longues jamais menées à Gizeh, à savoir l'expédition de Boston du Harvard-Museum of Fine Arts (1902-1947), Der Manuelian espère ajouter du contenu international et faire des archives le dépôt en ligne central du monde pour le matériel lié à Gizeh.

Il souligne toutefois que rien ne pourra jamais reproduire, ni remplacer, l'expérience d'une visite personnelle à Gizeh.

L'attrait touristique de ces structures a décliné depuis l'avènement du printemps arabe en 2011 : l'Égypte a depuis connu un bouleversement politique qui a duré des années.