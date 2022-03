300 Spartiates face aux Perses : ce que révèle l'archéologie

Sur ordre de Xerxès, les Grecs thébains qui avaient survécu furent marqués au fer rouge sur le front, comme des esclaves. Hérodote raconte que Léonidas eut la tête tranchée et le corps empalé. Il fut enterré aux Thermopyles, avec les autres soldats. Un monument funéraire en pierre en forme de lion fut érigé par la suite, et le poète Simonide écrivit une épitaphe simple à l'intention de tous les morts : « Va dire aux Spartiates, toi qui passes par là / Qu'ici, obéissant à leurs paroles, nous reposons. »

En 440 avant J.-C., les ossements de Léonidas furent transférés à Sparte. On peut y voir sa tombe près de la ville moderne de Sparte aujourd'hui. Après les Thermopyles, les Grecs remportèrent de grandes victoires à Salamine et à Platée, où ils vainquirent les Perses de manière décisive. Léonidas et ses hommes avaient renforcé le prestige de Sparte et remonté le moral de tous les Grecs pour continuer à se battre contre les Perses. Comme l'a écrit Diodore de Sicile : « Ces hommes, donc, seuls de tous ceux dont l'histoire a conservé la trace, se sont vu accorder dans la défaite une plus grande renommée que tous les autres qui ont remporté les plus belles victoires. »

NE JAMAIS SE RENDRE

Aux Thermopyles, Léonidas autorisa deux soldats spartiates à se retirer du combat pour cause de maladie. Eurytus décida de rester et fut tué au combat. L'autre, Aristodème, rentra chez lui, mais lorsqu'il atteignit Sparte, il fut évité, marginalisé et privé de ses droits civiques. Selon Hérodote, « aucun Spartiate ne voulait lui donner du feu, ni lui parler ; et ils l'appelaient pour lui faire honte, Aristodème le lâche. »