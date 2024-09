La bataille de la Tollense, le plus grand combat de l'Âge du Bronze

« La plupart du temps, [les chercheurs] tentent de répondre à de grandes questions en ayant recours à des approches à la mode, telles que la génétique ou l’analyse isotopique », explique-t-il. « Ici, en revanche, ils ont réalisé un travail archéologique à l’ancienne, et les résultats qu’ils proposent me semblent vraiment convaincants. »

Pour Terberger, les preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles des guerriers du sud auraient pris part à la bataille permettent de révéler des indices sur la nature du conflit, qui pourrait ainsi avoir impliqué des puissances régionales. L’existence d’armées aussi importantes pouvait également se refléter dans l’organisation de leurs sociétés. Des preuves provenant d’autres sites funéraires en Allemagne indiquent en effet que, à cette époque, les « guerriers » constituaient déjà leur propre classe sociale. La constitution de nombreuses collines fortifiées à cette même période pourrait donc suggérer que l’avènement de ces sociétés plus hiérarchisées menait à des guerres de plus en plus fréquentes.

LES CONFLITS DE L’ÂGE DU BRONZE

Jusqu’à la découverte de ce champ de bataille, de nombreux chercheurs supposaient que l’âge du bronze était une période principalement pacifique durant laquelle le commerce constituait le facteur principal du développement culturel.

Les découvertes réalisées sur le site de la vallée de la Tollense montrent néanmoins que « les importants et violents conflits faisaient partie intégrante de la vie pendant l’âge du bronze », révèle Terberger.

À cette époque, l’Europe connaissait d’importantes transformations culturelles qui jouèrent probablement un rôle dans le développement de ces conflits. Selon le chercheur, des signes de ce phénomène apparaissent dans les études relatives à la « culture des champs d’urnes », qui se diffusait alors dans une grande partie de l’Europe centrale et pourrait être à l’origine de la présence de guerriers étrangers.

« La transition vers la culture dite des champs d’urnes au 13e siècle avant notre ère fut marquée par des bouleversements religieux et politiques majeurs, et la transformation de la société de l’époque fut plus violente que prévu », explique-t-il.

Inselmann ajoute que d’autres sites archéologiques allemands datant de cette même période présentent davantage de pointes de flèche que les périodes précédentes, ce qui soutient la théorie selon laquelle les conflits violents étaient devenus plus fréquents.

Les raisons de cette violence accrue sont inconnues, mais pour le chercheur, cette période correspond à peu près à celle de « l’effondrement de l’âge du bronze récent », époque du déclin des empires méditerranéens qui était peut-être la conséquence de changements climatiques, de maladies ou de catastrophes naturelles, entre autres pressions. De tels défis sociétaux auraient tout à fait pu toucher d’autres régions du continent.

De nombreux archéologues estiment que les guerres étaient fréquentes dans l’Europe de l’âge du bronze, car de nombreuses fortifications nécessitant des armées relativement importantes pour être défendues furent construites à cette époque, souvent au sommet de collines en Allemagne et en Grande-Bretagne.