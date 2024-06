À qui appartient la Joconde ?

Si la date de l’exécution du portrait fait encore débat, il semble qu’il ait été réalisé à la fin de la vie de Léonard de Vinci, entre 1503 et 1506. Toute la maturité de l'artiste est visible dans son utilisation d'un répertoire technique étayé, avec son sfumato , un travail de composition et l'incorporation de certains archétypes du portrait de la Renaissance.

Quelques années après l'exécution du tableau, durant l’hiver 1916, le célèbre peintre et inventeur italien était tombé en disgrâce aux yeux des Médicis. Il était donc venu se placer sous la protection du roi de France, François Ier. Avec lui, il emporta plusieurs tableaux dont La Joconde, mais aussi La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte-Anne, La Vierge aux rochers, Le Saint-Jean Baptiste, ses carnets, et même des dessins. Il offrit tout cela à son nouveau mécène, en échange de quoi, le roi lui versait une pension de 700 écus d’or par an.