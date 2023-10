De nouveaux secrets de la Joconde viennent d'être révélés

Quel était l’intérêt pour le peintre de dissoudre de l’oxyde de plomb dans ses peintures à l'huile ? Cette recette donne à la peinture utilisée certaines propriétés. « L’oxyde de plomb est un siccatif qui permet à l’huile, [et donc à la peinture utilisée sur la Joconde] de sécher plus vite », explique le chimiste. Léonard de Vinci utilisait probablement cette recette afin de donner une consistance différente à sa peinture. Plus visqueuse, la matière qu’il prélevait sur sa palette se comportait différemment sur le tableau tout en permettant d’économiser du temps de séchage.

Sur un petit tableau comme celui de la Joconde, « on peut imaginer que de Vinci a directement acheté son panneau de peuplier non préparé, et qu’en utilisant cette couche de préparation si particulière il recherchait un séchage rapide de la sous-couche pour se mettre rapidement à l’ouvrage », explique Victor Gonzalez, en reprenant l’idée de sa collègue Elisabeth Ravaud, spécialiste en histoire de l’art au Ministère de la Culture et de la Communication. « On peut également imaginer qu’il recherchait un certain rendu visuel », poursuit-il. La couche de préparation influence les couches supérieures, c’est notamment le cas du tableau de la Belle Ferronnière dont la sous-couche est orangée.

Ce type de connaissances est essentiel pour comprendre comment conserver les œuvres. Avoir une vision aussi aboutie que possible de la matérialité chimique d’une peinture fournit des clefs pour lui permettre de résister à l’épreuve du temps. « La Joconde est un tableau qui [n’a jamais été restauré] et qui est très bien conservé », explique Gonzalez. Connaître l’histoire de l’évolution chimique des composés d'un tableau aide à comprendre comment le conserver au mieux, et permet d’anticiper d’éventuelles opérations de restauration à l’avenir.

Il ne s’agit probablement pas d’une recette secrète inventée par Léonard qui viendrait expliquer son génie. Cependant, les indices collectés par les scientifiques permettent de comprendre comment les techniques se transmettaient au moment de la Renaissance, de maîtres à disciples notamment. Cette transmission des techniques et savoirs est le souffle d’une inspiration créatrice mais n’en est pas l’essence-même.

« Notre découverte est une nouvelle pièce du puzzle de la compréhension d’un artiste extrêmement complexe dans sa matérialité » qui expérimentait beaucoup et employait une multitude de techniques. Cette recette employée par Léonard de Vinci n’est « pas nécessairement surprenante pour un homme de la Renaissance », reprend Victor Gonzalez. Elle peut provenir de différentes influences qui ont pu inspirer le peintre ou lui être transmises.