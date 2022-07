Florence : pourquoi la construction du Duomo a pris plus de 100 ans

On ne lui laisse toutefois pas carte blanche pour la conception de la lanterne qui doit parachever l’imposant bâtiment. De nouveau, on organise un concours. Et de nouveau, Brunelleschi l’emporte sur ses rivaux. Grâce à ses talents de sculpteur brillant, il réalise un modèle en bois de châtaignier mais meurt en 1446 avant que celui-ci ne puisse être érigé. Sa lanterne est finalement achevée en 1471. On la place sur le dôme et on la surmonte d’une sphère en cuivre (la Palla) fabriquée par Andrea del Verrocchio.

Au 16e siècle, les travaux se poursuivent dans la cathédrale. On y orne l’intérieur du dôme de manière spectaculaire avec une représentation saisissante du Jugement dernier entreprise par Giorgio Vasari. La façade de la cathédrale est laissée inachevée, on finit par la démanteler en 1587. Trois siècles plus tard, on la reconstruira dans un style néogothique afin de ressusciter les principes stylistiques proposés par Giotto au 14e siècle.