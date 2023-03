Sommaire du magazine National Geographic du mois de mars 2023 : Faut-il restituer les œuvres d'art ?

Le musée du quai Branly à Paris, le Victoria and Albert Museum de Londres, le Metropolitan Museum of Art de New-York, le musée Allard Pierson d’Amsterdam, le Neues Museum de Berlin et bien d’autres lieux d’exposition publics et privés d’œuvres d’art dans le monde, ont en commun de détenir des œuvres issues du patrimoine culturel provenant, entre autres, du Nigéria, du Bénin, d’Égypte, de Grèce, de Turquie, d’Amérique centrale…

Sous l’impulsion d’Emanuel Macron qui s’est exprimé lors d’un déplacement à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2017, certains musées occidentaux ont davantage pris en considération la question de la provenance des objets de leurs collections et certains ont d’ores et déjà organisé leur retour sur les terres qui les ont vus naître.