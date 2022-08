L’âge d'or des mégalithes en Grande-Bretagne

Quelque chose de capital s’est passé dans le sud de la Grande-Bretagne, il y a environ 4500 ans, à la fin du Néolithique. Ferveur religieuse, goût de la magnificence, sentiment d’un changement imminent ? Rien de tout cela n’est sûr, sinon que la population semblait alors habitée par un besoin frénétique de bâtir des mégalithes.

En un laps de temps étonnamment court – pas plus d’un siècle, sans doute – la plupart des immenses cercles de pierres, des colossales palissades en bois et des grandes avenues de menhirs de Grande-Bretagne ont été érigés sans outils en métal, ni cheval ni roue. Pour y parvenir, des individus ont dépouillé les forêts de leurs plus grands et déplacé des millions de tonnes de terre. « C’était comme une manie qui balayait la campagne, une obsession qui poussait à construire de plus en plus grand, de plus en plus, de mieux en mieux et de façon de plus en plus complexe », explique Susan Greaney, archéologue au sein de l’organisation à but non lucratif English Heritage.

Le témoignage le plus célèbre de cette fièvre bâtisseuse est Stonehenge, l’ensemble de pierres levées qui attire des millions de visiteurs dans la plaine de Salisbury, en Angleterre. Pendant des siècles, l’ancien site mégalithique a intrigué et déconcerté tous ceux qui l’ont vu, dont l’historien médiéval Henri de Huntingdon. Rédigeant vers 1130 la première référence à Stonehenge citée dans un document imprimé, il déclarait que nul ne savait comment ni pourquoi tout cela avait été construit.

Au cours des neuf siècles qui ont suivi, le cercle de pierres aligné avec le soleil a été attribué aux Romains, aux druides, aux Vikings, aux Saxons, et même au magicien de la cour du roi Arthur, Merlin. Pourtant, Stonehenge reste une vérité insondable, car bâti par un peuple disparu qui n’a laissé aucune langue écrite, aucun conte ni légende, seulement des ossements éparpillés, des tessons de poterie et des outils en pierre et en bois de cervidé, ainsi qu’un ensemble de monuments tout aussi mystérieux, dont certains semblent avoir éclipsé Stonehenge par leur gigantisme et leur magnificence.

L’une des structures les plus étonnantes, le méga-henge de Mount Pleasant, a été érigée sur un plateau herbeux surplombant les rivières Frome et Winterborne. Une armée d’ouvriers a utilisé des pics en bois de cervidé et des pelles en os de bovidé pour creuser un fossé circulaire à talus, ou henge, de 1,2 km de circonférence – soit trois fois plus grand que Stonehenge. Au cœur du terrassement a été dressé un cercle d’imposants poteaux en chêne, de 2 m de diamètre et de plus de 15 t.

Depuis le 17e siècle, spécialistes et archéologues se sont penchés sur les anciens henges, les tertres et les cercles de pierres d’Angleterre. Mais ce n’est que récemment que l’on a compris que nombre de ces mégastructures avaient été construites à peu près au même moment, et dans une sorte de folie bâtisseuse. «On a toujours supposé que ces énormes monuments étaient apparus de façon isolée au fil de plusieurs siècles », confirme l’archéologue d’English Heritage Susan Greaney.

L’essor des technologies de pointe a ouvert de nouvelles fenêtres sur le passé, permettant aux archéologues de faire la lumière, avec une précision inimaginable il y a quelques décennies, sur le monde de ces grands monuments du sud de la Grande-Bretagne datant de l’âge de la pierre et sur l’univers de leurs bâtisseurs.

« C’est un peu comme repartir de zéro, souligne Jim Leary, maître de conférences en archéologie à l’université de York. Nous savons maintenant que beaucoup de ce qu’on nous a appris durant nos études de premier cycle, dans les années 1990, n’est tout simplement pas vrai. »