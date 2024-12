L'Alaska, champ de bataille oublié de la Seconde guerre mondiale

EXPÉDITION À KISKA

L’expédition d’Attu rappelle au souvenir une expédition similaire entreprise à Kiska en 2018 dont le point culminant fut la découverte de la poupe de l’USS Abner Read, destroyer américain gravement endommagé en août 1943 par sa rencontre malheureuse avec une mine sous-marine japonaise. Le navire put être sauvé, mais ses soixante-et-onze membres d’équipage périrent à Kiska et dizaines d’autres subirent de graves blessures ou bien inhalèrent des émanations toxiques. (Ce n’est que plus tard, en 1944, lors de la bataille du golfe de Leyte, aux Philippines, que le navire avait coulé).

L’expédition de 2018 permit également de documenter l’épave d’un sous-marin I-7 de la Marine impériale japonaise gravement endommagé par les tirs d’un destroyer américain en juin 1943 et délibérément échoué ; l’épave sabordée d’un sous-marin « nain » japonais de deux places qui devait servir à torpiller des navires de guerre ennemis ; et des parties d’un bombardier américain B-24 Liberator touché par un tir anti-aérien alors qu’il ciblait une position japonaise sur l’île.

APPROVISIONNEMENT PAR SOUS-MARIN

Un rapport scientifique sur l’expédition de Kiska a été publié le mois dernier dans la revue International Journal of Nautical Archeology.

« Notre approche a consisté à sonder et à documenter l’aspect du champ de bataille sous-marin », explique Andrew Pietruszka, auteur principal de l’étude et archéologue marin à l’Institution Scripps d’océanographie de l’Université de Californie à San Diego. Des examens archéologiques importants avaient déjà été entrepris sur ces îles marquées par la guerre « et cela nous a inspiré dans notre travail […] nous avons tâché de répliquer ce qui avait été fait à terre ».

L’épave du sous-marin I-7 était particulièrement remarquable. Les Américains bombardaient les Japonais à Kiska depuis l’invasion et pour éviter les attaques aériennes, les Japonais utilisaient des sous-marins pour approvisionner sa garnison de plusieurs milliers de soldats. « Les États-Unis avaient pris le dessus dans les airs, et cela a compliqué le soutien maritime de surface, explique Andrew Pietruszka. Donc je pense que [les Japonais] ont commencé à compter davantage sur des sous-marins pour se réapprovisionner, et c’est ce que l’I-7 était en train de faire lorsqu’il a été repéré. »

DE NOUVEAUX OUTILS

Les deux expéditions ont nécessité des robots sous-marins pour cartographier et inspecter les fonds marins.

L’équipe de Kiska a passé deux semaines à bord d’un navire de recherche à tourner autour de l’île et à sonder ses principaux sites à l’aide de sonars disposés sur quatre robots sous-marins autonomes (AUV) qui fonctionnaient de manière indépendante tandis que les chercheurs n’avaient pas d’autre choix que de rester à bord du bateau en attendant. C’est la première fois que l’on utilisait des AUV à Kiska. D’ailleurs, les auteurs de l’étude font observer que ces derniers sont capables de cartographier des pans beaucoup plus vastes des fonds marins, et ce de manière bien plus détaillée, que les sonars remorqués traditionnels. On peut en outre en déployer plusieurs qui fonctionnent en continu sur des cycles de vingt-quatre heures.

En revanche, à Attu, les chercheurs ont travaillé avec des véhicules sous-marins téléopérés légers (ROV) reliés par des câbles au navire de recherche et fournissant de la vidéo en direct depuis depuis l’obscurité des profondeurs. Selon Dominic Bush, ces ROV permettant un suivi en direct sont préférables aux AUV dans certaines circonstances, car les données que ces derniers contiennent doivent être « téléchargées » après leur remontée. Selon lui, les futures expéditions archéologiques réalisées dans la zone emploieront, dans l’idéal, ces deux technologies.

LE MYSTÈRE ATTU

Plusieurs mois après l’expédition, les épaves d’Attu continuent de révéler de nouvelles facettes d’elles-mêmes à mesure que la masse de données récoltées est traitée par les partenaires de l’expédition, parmi lesquels figure le World Scan Project, programme japonais qui a développé les ROV utilisés.

Ces recherches historiques dévoilent également de nouveaux détails expliquant les raisons pour lesquelles les Japonais ont envahi les îles aléoutiennes pendant la guerre. Les historiens y ont traditionnellement vu une diversion après la funeste attaque des îles Midway, qui s’était produite quelques jours auparavant.

Mais d’après Domnic Bush, il semble que le Japon ait également souhaité utiliser Attu comme base pour mener des raids aériens plus haut dans l’archipel et peut-être même sur le continent américain ; des projets qui ne furent jamais réalisés. « [Les Japonais] en sont venus à penser qu’il serait avantageux d’un point de vue stratégique de s’emparer de territoires étasuniens en Amérique du Nord, explique-t-il. Ils appelaient Attu leur ‘insubmersible porte-avion’ ».