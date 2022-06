Alors que le droit à l'avortement recule aux États-Unis, il avance (doucement) en Amérique du Sud

Après cette victoire, les Chiliennes, qui s’étaient vu refuser une proposition d’assouplissement de la loi sur l’avortement, ont redoublé d’efforts et proposé d’ajouter le droit à l’avortement jusqu’à 24 semaines de gestation à la nouvelle Constitution. Le texte conservateur actuellement en vigueur a été rédigé dans les années 1980 sous la dictature d'Augusto Pinochet. Les militantes ont rédigé une nouvelle proposition de texte et devront réussir à remporter le référendum qui aura lieu en septembre.

Bien que le droit à l’avortement soit acquis sans restrictions majeures dans quelques rares pays d’Amérique latine, le mouvement de la Vague Verte est loin d'être terminé. Le Honduras, qui interdisait déjà l'avortement, y compris en cas de viol, d'inceste ou de grossesse non-viable ou pouvant mettre en danger la vie de la mère, a approuvé en janvier 2021 une réforme constitutionnelle pour inscrire cette interdiction dans la constitution, qui ne pourra « être réformée que par une majorité des trois quarts des membres du Parlement. »

Au Brésil et en Bolivie, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de risques pour la vie de la mère, pour sa santé, en cas de viol ou maladies congénitales. Au Paraguay, seul un risque pour la vie de la mère permet aux femmes d'accéder à l'avortement.

En Amérique centrale, au Salvador ou en Haïti par exemple, l’avortement est toujours considéré comme un crime et des peines de prison sont prévues pour les femmes qui avortent ou pour les personnes qui les aident à avorter illégalement. Dans ces pays, aux yeux de la loi, une fausse-couche est considérée comme un homicide. « Les chiffres de l’OMS montrent que la santé des femmes et des petites filles est dans le monde entier […] menacée par l’intersection de plusieurs éléments. Il est urgent de se battre pour des programmes de santé publique, accessible à toutes et tous, où la dignité de chacun.e est respectée » indique la politologue et militante française.

« L’État a toujours voulu gérer le ventre des femmes, décider qui a le droit de donner naissance et qui n’en a pas le droit » proteste Françoise Vergès. « Le droit d’avorter n’est absolument pas fondamental aux yeux de ceux qui sont au pouvoir. La vague réactionnaire ou d’extrême-droite qui se répand dans le monde est résolument opposée à la libération des femmes, mais elle n’est pas opposée au néolibéralisme qui accroît inégalités et injustices, attaque la dignité des peuples et des personnes et ravage l’environnement. »

Depuis des années, les militants qui se dressent contre le droit à l’avortement, notamment aux États-Unis, soutiennent un argumentaire en faveur de la vie, en rendant celle des personnes en faveur de l’IVG presque impossible. L’autrice Catherine Nesci aborde notamment la question des « stratégies de harcèlement physique et moral que déploient les opposants à l’avortement pour terroriser le personnel soignant et administratif des cliniques », entre autres violences.

En France, en réaction à l'annonce de la décision de la Cour suprême, le groupe parlementaire de la majorité présidentielle LREM reprend une proposition de la France Insoumise, refusée par deux fois lors du quinquennat précédent, pour consacrer le droit à l'avortement en l'inscrivant dans la Constitution, ce qui empêcherait le législateur d'y porter atteinte. Même si cette proposition faisait consensus au sein de l'Assemblée nationale - ce qui ne sera sans doute pas le cas - la loi devra, pour être entérinée, être validée dans les mêmes termes par le Sénat. Ensuite, le président de la République choisira de soumettre la question aux Français par référendum, ou de faire adopter cette modification de la Constitution à la majorité des trois cinquièmes des votants. Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, en dépit du parcours législatif long et complexe requis, ferait de l'avortement un droit à part entière pour toutes les Françaises. La proposition de loi stipule que « nul ne peut être privé du droit à l'interruption volontaire de grossesse. »