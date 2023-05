Alors que l'empire romain déclinait, ces civilisations gagnaient en influence

Autrefois épicentre de l’Ancien Monde, Rome connut un déclin certain au 5e siècle. Les épidémies, les troubles économiques et politiques, et la menace des invasions barbares finirent par avoir raison de l’empire.

Sa chute ne fut cependant pas le seul évènement majeur du 5e siècle. Celui-ci fut aussi marqué par le développement des métropoles préhispaniques, l’émergence d’un empire d’Afrique de l’Ouest, la circulation rapide des marchandises et des idées le long d’une route de commerce majeure d’Asie centrale, et la diffusion d’importants textes religieux en Asie.

CHICHÉN ITZÁ, UNE CITÉ PRÉHISPANIQUE PROSPÈRE

Le Mexique ne vous vient pas forcément à l’esprit lorsque l’on évoque un centre urbain florissant du 5e siècle, et pourtant. Située dans la péninsule du Yucatán, au cœur de l’Empire maya d’Amérique centrale, la cité antique de Chichén Itzá était prospère. Fondée en 455 apr. J.-C., cette puissance économique et politique majeure était connue pour ses pratiques agricoles. Ses habitants faisaient du commerce bien au-delà des limites de la région, allant jusqu’à se procurer des ressources comme de l’obsidienne dans le centre du Mexique et de l’or dans le sud de l’Amérique centrale. La ville, qui s’étendait sur plus de 5 km², était un dédale d’habitations, de commerces et d’édifices religieux, dont le plus reconnaissable d’entre eux est le temple de Kukulkan.

Cette pyramide à degrés composée de 365 marches (une pour chaque jour de l’année) témoigne de l’étendue des connaissances astronomiques des Mayas : ce sont eux qui ont inventé le calendrier de 365 jours et ils pouvaient prédire les éclipses solaires. Lorsque le soleil se couche, une ombre en forme de serpent apparaît sur la pyramide avant de glisser sur les marches pour venir se fixer à la tête de l’animal en pierre située à la base du grand escalier latéral de la pyramide. Le temple fait face au Caracol, un extraordinaire observatoire encore visible aujourd’hui.

Chichén Itzá n’a eu de cesse de s’agrandir et d’évoluer au cours des siècles suivants. À son apogée au 9e siècle, la cité comptait 50 000 habitants. Son déclin fut attribué à l’arrivée des colons européens en 1492.

TEOTIHUACAN, LA MÉTROPOLE ANTIQUE MEXICAINE

Autre superpuissance mexicaine, Teotihuacan. Au début du 4e siècle et pendant tout le 5e siècle, cette cité était au summum de son influence et de sa sophistication. Figurant parmi les premières grandes villes de l’hémisphère ouest, elle comptait plus de 100 000 habitants, s’étendait sur plus de 20 km² et abritait d’imposants temples-pyramides, palais, places et ensembles, reliés entre eux par un réseau quadrillé de routes. Deux énormes pyramides étaient au cœur de la vie religieuse : la pyramide du Soleil, l’une des plus grandes pyramides au monde avec ses 60 mètres de haut ; et la pyramide de la Lune, où auraient eu lieu des sacrifices rituels d’animaux et d’humains.