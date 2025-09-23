Découverte : il y a 6 000 ans, des envahisseurs ont été massacrés en Alsace

Dès les premières observations, les archéologues ont identifié sur les ossements des traces très nettes de violence. « Elles sont particulièrement flagrantes sur le site d’Achenheim où les six individus adultes masculins retrouvés présentent des squelettes polyfracturés, à tel point que, pour chacun d’entre eux, la quasi-totalité des os du squelette est impactée, à commencer par les crânes, réduits en miettes », souligne Fanny Chenal. « On a aussi identifié des traces de perforations sur les os du bassin qui montrent que l’abdomen des victimes a été perforé, de face et à plusieurs reprises, à l’aide d’objets appointés et circulaires dont la nature nous échappe aujourd’hui », poursuit-elle.

Selon Bertrand Perrin, ces premières observations ont aussitôt orienté les archéologues vers « un scénario de sur-violence », ensuite confirmé en laboratoire. Fanny Chenal explique que « la sur-violence, ou overkill en anglais, pourrait se définir comme le fait d’utiliser plus de violence qu’il n’en faut pour donner la mort ». Connue à travers de nombreux exemples ethnologiques, notamment chez les Amérindiens, « l’overkill, que l’on identifie principalement en contexte de guerre, traduit donc un véritable acharnement vis-à-vis des victimes allant jusqu’à une forme d’outrage au cadavre », précise la spécialiste.

« Outre la mise en évidence de sur-violence, la particularité de ces deux découvertes est la présence, parmi les individus mis à morts, de membres supérieurs, tous gauches, amputés et jetés dans la structure sans le reste du corps », poursuit l’archéologue. Ces restes sont interprétés, sans grand doute, comme des « trophées de guerre », comparables au prélèvement de scalps chez les Indiens d’Amérique ou encore à l’amputation de membres entiers pratiquée par les Indiens Timucuas de Floride. « La prise de trophées sur les victimes lors d’une bataille permet aux vainqueurs de prouver leur victoire au reste de leur communauté ».

Dans le cadre de l’étude publiée dans Science Advances, « les analyses génétiques nous permettent d’étudier les liens de parenté entre tous les individus découverts alors que les analyses isotopiques vont nous apporter des informations sur la mobilité des populations du passé ainsi que sur leur alimentation », explique Fanny Chenal. Si aucun lien de parenté n’a été mis en évidence à Achenheim, les chercheurs ont en revanche pu établir des relations familiales à Bergheim. Les analyses isotopiques ont également révélé une forte mobilité durant l’enfance de certains individus, originaires du Bassin parisien. « Les adultes découverts ont donc probablement rejoint l’Alsace durant leur enfance, accompagnés de leurs parents. Ils présentent aussi tous des âges de sevrage communs, ce qui peut suggérer qu’ils appartenaient à un même groupe, une même communauté », conclut la spécialiste.

Bien qu’ayant subi une défaite, ces envahisseurs finiront par s’implanter durablement en Alsace. Les vestiges archéologiques montrent en effet que la culture Bruebach-Oberbergen a été progressivement supplantée par celle venue du Bassin parisien. Cet épisode illustre l’une des nombreuses vagues d’invasions qui ont marqué cette région carrefour de l’Europe.

LE NÉOLITHIQUE, ENTRE MIGRATIONS ET TENSIONS ?

« Depuis quelques années et même avant le développement des analyses ADN, nous avions repéré qu’au cours du Néolithique et dans toute l’Europe, il y avait eu des mouvements de populations importants », souligne Bertrand Perrin. Les migrations venues du Bassin parisien, vers 4300 av. J.-C., avaient d’abord été mises en évidence grâce à l’étude de la vaisselle en céramique, notamment de ses décors. « Nous ne savions toutefois pas comment ces nouveaux arrivants et les populations autochtones avaient cohabité. Les découvertes de Bergheim et d’Achenheim nous montrent désormais que des conflits très violents ont eu lieu à cette période », poursuit-il. Cette instabilité et ces fortes tensions se traduisent également par l’apparition des premiers habitats fortifiés, dotés d’enceintes défensives.