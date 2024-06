Angleterre : ce village de l'âge du Bronze est le "Pompéi britannique"

La présence de boulettes de bouse de mouton et de chèvre carbonisées suggère également fortement que les gens élevaient du bétail. Ces animaux étaient certainement logés dans le bâtiment à la surface de l'eau. Des restes d'agneaux et de chevreaux ont été retrouvés parmi les ruines calcinées. L'analyse montre qu'ils sont morts à l'âge de trois et six mois. S'ils sont morts dans le feu, cela permet de situer la destruction dans les mois d'été.

Depuis la découverte de Flag Fen, des habitations de Must Farm et d'autres infrastructures dans les Fenland, les terres agricoles plates et détrempées de l'Est d'Anglia sont devenues une zone d'intérêt intense pour les archéologues. Elles permettent de comprendre non seulement la vie quotidienne de ses habitants, mais aussi les changements plus larges survenus dans la région. Auparavant, à l'âge du Bronze, les communautés s'appuyaient sur l'élevage de bovins domestiques. Puis, environ un millénaire avant la construction de Must Farm, le niveau des eaux a commencé à monter dans cette partie de l'Angleterre. Les communautés se sont rapidement adaptées, en surélevant leurs maisons et en construisant des bateaux et des chaussées.