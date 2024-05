Quelles étaient les règles de la séduction à l’époque des Bridgerton ?

Durant la Régence, période de l’époque georgienne, le mariage n’était pas qu’une étape de l’âge adulte ; « c’était le fondement de la société ». « C’était le lieu d’où […] les positions de statut étaient reproduites et pérennisées », explique Sally Holloway, enseignante-chercheuse à l’Université Brookes d’Oxford et autrice de The Game of Love in Georgian England : Courtship, Emotions, and Material Culture.