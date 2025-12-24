Ankhésenpépi II : la reine égyptienne qui voulait être pharaonne pour l’éternité

En s’appropriant les incantations des pharaons, Ankhésenpépi II franchit une limite religieuse de manière aussi radicale que courageuse, revendiquant une vie divine de pharaon dans l’au-delà. Audran Labrousse, découvreur de sa pyramide, dit d’elle qu’elle fut « la première femme indépendante ». « Même si elle agissait au nom de son fils, elle avait le pouvoir. Alors pourquoi pas l’éternité ? Elle fut la première femme à se rendre immortelle. »

Ses titres, qui la proclamaient « Fille de Deux Dieux », l’élevaient à un rang divin. La sculpture du Brooklyn Museum renforce ses liens divins en lui faisant adopter une pose inspirée d’Isis qui établit un parallèle délibéré entre sa propre histoire et celle de la puissante déesse qui, elle aussi, protégea son jeune fils après la mort de son père et lui ouvrit la voie du trône. L’influence d’Ankhésenpépi II ne disparut pas avec elle ; des inscriptions révèlent qu’un culte funéraire durable lui fut rendu pendant des siècles après sa mort.

Cette longévité souligne combien elle s’était inscrite dans le tissu religieux et politique égyptien. On s’en souvint non seulement comme de la mère d’un pharaon, mais également comme d’une femme qui osa revendiquer les mêmes protections magiques et le même au-delà divin que les rois. Ce fut un acte révolutionnaire pour une femme, qui la distingue comme avant-gardiste politique et religieuse des siècles avant des souveraines célèbres telles que Hatchepsout et Cléopâtre.

REINE, MÈRE, RÉGENTE

Bien qu’Ankhésenpépi II fut encore une jeune femme lorsqu’elle épousa le pharaon Pépi Ier, qui régna de 2315 à 2275 avant notre ère, elle n’était pas étrangère au pouvoir politique. Née dans une famille influente d’Abydos, la province méridionale sacrée vénérée comme demeure éternelle des premiers pharaons, elle grandit dans l’orbite de parents puissants. Des stèles de sa ville natale préservent les noms et les titres complets des membres de sa famille. Son père exerça la fonction de gouverneur régional, c’est-à-dire d’intermédiaire entre la cour royale et les populations locales ; plus remarquable encore, sa mère fut l’une des seules femmes connues pour avoir exercé l’éminente fonction de vizir, c’est-à-dire de principale conseillère du pharaon et de plus haute responsable de la vaste administration de l’État.

Pour une fille élevée dans ce monde, l’idée qu’une femme puisse accéder aux plus hautes sphères politiques n’était pas inconcevable. Dans la famille d’Ankhésenpépi, il y avait précédent.

Il n’est pas surprenant que sa famille ait arrangé un mariage politique afin de resserrer les liens avec le pharaon. Ankhésenpépi et sa sœur aînée devinrent toutes deux épouses de Pépi Ier. Lorsque celui-ci les épousa, alors que la seconde moitié de son règne était déjà bien entamée, il était un souverain aguerri qui avait consolidé son pouvoir par l’action militaire et par la diplomatie. Deux filles mariées à un pharaon à l’apogée de son pouvoir, voilà qui ne pouvait que renforcer l’influence d’Ankhésenpépi et de sa famille. Pourtant, elle n’était qu’une des sept épouses du pharaon, et son chemin vers l’accession au pouvoir de facto n’avait rien d’évident.

Mais il était clair qu’elle avait de l’ambition : pour célébrer son mariage et son rapprochement avec le roi, Ankhésenpépi prit le nom par lequel nous l’appelons aujourd’hui encore, qui signifie « celle qui vit pour Pépi ». Elle conserva ce nom pour le restant de ses jours, même lorsque les circonstances politiques changèrent et qu’elle se remaria ; il s’agissait à la fois d’une affirmation de sa position éminente dans la hiérarchie royale et d’un hommage à son puissant premier époux.

Son fils Pépi II fut couronné à l’âge de six ans seulement (vers 2260 av. J.-C.). Des intrigues de palais hantèrent la 6e dynastie (2325-2175 av. J.-C.), une période marquée par des conspirations de cour et par un factionnalisme politique. Les gloires du grand âge des pyramides avaient deux siècles et des dignitaires régionaux de plus en plus puissants avaient entamé le cœur même de l’autorité pharaonique. Mais en tant que régente chargée de la tâche d’administrer le royaume jusqu’à ce que son fils soit en âge de le faire, Ankhésenpépi sut manœuvrer avec habileté dans ces conditions instables.

Au sein du palais, le cercle de veuves, de fils et de parents par alliance de Pépi Ier formait un paysage politique électrique, propice au renversement du règne d’un enfant-roi. Et le danger ne se limitait pas à la cour : les Nubiens, habitants du royaume situé au sud de l’Égypte, étaient irrités par la domination pharaonique, tandis que des rébellions éclataient dans les territoires égyptiens du nord.

Bien que les détails concernant la régence soient rares, son issue, elle, ne souffre pas l’équivoque. Son fils allait régner durant soixante-cinq années, le plus long règne d’un monarque dans l’Histoire égyptienne. Sa survie et la stabilité de ces premières années attestent de la capacité de la régente à manœuvrer habilement dans le contexte périlleux de la politique égyptienne.

Des témoignages concernant l’autorité politique d’Ankhésenpépi subsistent dans des archives archéologiques de toute l’Égypte. Une inscription des mines de turquoise du Ouadi Maghara, dans la péninsule du Sinaï, la proclame souveraine, ordonnatrice de cette mission royale en son nom propre ainsi qu’en celui de son fils. L’image qui l’accompagne la figure coiffée de la couronne des rois et non de celle des reines et la dit « aimée de tous les dieux », une description réservée à ces premiers.

Ici aussi, elle s’appropria les mots sacrés et les attributs royaux des pharaons et changea la représentation du pouvoir royal féminin.

UNE DÉCOUVERTE QUI A CHANGÉ NOTRE COMPRÉHENSION DES REINES D’ÉGYPTE

En 2000, des archéologues ont réalisé une découverte qui a bouleversé ce que nous croyions savoir de la royauté féminine en Égypte.

Pendant des siècles, les sables de Saqqara avaient dissimulé un faible relief indistinct près de la pyramide de Pépi Ier. Lorsque les archéologues commencèrent à dégager la zone, leurs attentes étaient modestes. Le site était une ruine. Des pillards y avaient sévi pendant des siècles, dès la période romaine, et avaient démantelé les murs de calcaire bloc par bloc, emportant la pierre finement taillée pour s’en servir dans leurs propres projets de construction. Il n’en demeurait qu’une dépression irrégulière dans le désert.

Une première piste avait émergé en 1997 après la découverte d’un linteau massif, dix-sept tonnes de pierre sculptée sortie des sables. Y figuraient les hiéroglyphes caractéristiques d’un nom royal : Ankhésenpépi. Ce texte monumental était conçu, ainsi que le fait observer l’égyptologue Vivienne Gae Callender, de telle sorte qu’un « premier coup d’œil encouragerait le spectateur à voir la reine comme souveraine ».

Le complexe était si vaste qu’il a fallu plus de trois ans pour que l’équipe localise la pyramide de la reine. À mesure qu’ils creusaient, la silhouette d’un tel édifice s’est dessinée. Sa base mesurait une trentaine de mètres environ de côté, ce qui en fait la plus grande pyramide connue à avoir été construite pour une reine égyptienne, à l’exception d’une seule : Sethibor, mystérieuse reine de la 5e dynastie.

Sa seule taille était ahurissante. Et elle comportait des caractéristiques uniquement associées aux pharaons : une large entrée à colonnes, une grande antichambre carrée et une salle des offrandes pavée d’albâtre lumineux. Des fragments des obélisques qui encadraient l’entrée suggèrent que leurs sommets dorés s’élevaient à près de cinq mètres dans les airs.

De plus amples preuves de la grandeur du tombeau ont surgi à mesure que les archéologues mettaient au jour une scène spectaculaire dans laquelle la reine flotte sur son bateau royal, les jambes écartées dans une posture masculine empruntée aux pharaons, alors qu’elle et sa fille effectuent un rituel. Philippe Collombert, le chef de fouilles, a également découvert une inscription intrigante dans le temple funéraire de la reine. On y lisait : « Sa Majesté a agi pour elle alors qu’elle était dans la résidence [royale] ». Chose que l’on a plus tard interprété comme une reconnaissance inédite de sa régence (mais aussi comme un rappel amusant que les rois d’Égypte doivent, eux aussi, rendre des comptes à leur mère).