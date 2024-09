Anne Bonny et Mary Read, le destin extraordinaire de deux femmes pirates

Au matin du 21 octobre 1720, les troupes de Barnet aperçurent le Revenge, qui avait jeté l’ancre dans une crique retirée. À bord, les marins ne virent rien venir. Toute la nuit durant, ils avaient fêté la prise d’un nouveau navire et la plupart d’entre eux, ivres, dormaient à poings fermés alors que le navire de Barnet s’approchait doucement.

L’équipage du Revenge fut pris par surprise. Seules à faire preuve de bravoure, Anne et Mary ripostèrent quand le reste de l’équipage se ruait dans les cales. Toutes courageuses qu’elles fussent, les deux femmes ne pouvaient tenir tête aux Anglais très longtemps. Le Revenge fut pris et l’équipage fut fait prisonnier et envoyé en Jamaïque.

LE PROCÈS

Bientôt, John, Anne et Mary parurent séparément devant un juge. Le verdict fut sans appel : tous trois furent condamnés à mort. « Elles ont été condamnées pour les mêmes méfaits que les hommes » souligne Marie-Eve Sténuit. On sait, grâce au procès qui a été consigné, qu’Anne et Mary ont alors révélé être toutes deux enceintes. « Rackham et ses hommes ont essayé de convaincre le jury que c’était une erreur mais, elles, n’ont rien contesté. Elles ont attendu qu’on prononce la sentence, et une fois la sentence prononcée, elles ont demandé, non pas à ce qu’on les épargne, mais à ce qu’on sursoit l’exécution, c’est-à-dire qu’on la reporte » relate l’historienne.

John Rackham fut pendu. Alors que le bourreau était en train de lui passer la corde autour du cou, Anne assistant à la scène, aurait crié « Si tu t’étais battu comme un lion, tu ne mourrais pas comme un chien ! »

Mary mourut quelque temps après, en avril 1721, en prison, emportée par une fièvre jaune ou par les conséquences d’une fausse couche. Dans le registre des enterrements de la paroisse de Sainte-Marie, il est écrit « Mary Read, Pirate ».

Le destin d’Anne est beaucoup plus incertain. La plupart des historiens ne parviennent à retracer son histoire que jusqu’en 1724, soit trois ans après le procès. Si aucun écrit ne stipule une quelconque exécution, il n’est pas non plus question de libération. « On pense généralement qu’elle a été libérée grâce à l’intervention de son père, qui était quelqu’un d’important dans les colonies et jouissait d’une grande influence. Même s’il l’avait déshéritée, elle restait sa fille et il a probablement dû intervenir et payer pour la faire libérer » explique Marie-Eve Sténuit.