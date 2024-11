Comment le viol était-il puni dans l'Antiquité ?

Au cours des derniers siècles de l’Antiquité, l’influence de la chrétienté a modifié la perception du viol. Dans l’Ancien Testament par exemple, les Hébreux condamnaient fortement l’acte de viol. Mais cette fois-ci, le crime n’était pas aggravé en fonction du statut de la victime, mais par sa virginité et par son possible engagement dans un mariage prochain.

Dans le Deutéronome , récit des derniers discours de Moïse aux Israélites, au chapitre 22, il est écrit : « si c’est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, s’empare d’elle et couche avec elle, seul l’homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Elle n’est pas coupable d’un crime de mort, car c’est le même cas où l’homme se jette sur son prochain et lui enlève la vie ». Ici, le lieu du méfait a son importance. Être dans un endroit reculé empêcherait d’autres personnes de venir au secours de la victime, même si elle crie où se défend.

Une sanction encore différente s’applique si la jeune fille est vierge, mais pas promise. Le Deutéronome 22/28-29 le mentionne. « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ; et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. »