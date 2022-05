Mythologie : Dionysos, bien plus qu’un "dieu de la fête"

Dans la culture hellénique, Dionysos était un symbole de cohésion commune et de réconciliation étroitement lié au théâtre. Chaque mois de mars, la ville d’Athènes organisait un festival dédié : les Grandes Dyonisies (ou Dyonisies citadines). Ces festivités spectaculaires trouvant leur origine au 6e siècle avant notre ère duraient jusqu’à six jours. Le premier jour, une procession ouvrait le festival et l’on érigeait une statue à l’effigie du dieu dans son théâtre dédié. Après les représentations de la journée, on sacrifiait un taureau et on organisait un festin.

Dans les jours qui suivaient, les dramaturges de la Grèce antique présentaient leurs travaux (tragédies, comédies ou satyres) et s’affrontaient lors de concours. Le mot tragédie viendrait d’ailleurs de tragos (bouc) et d’oidos (chant), soit le « chant du bouc ». On récompensait les meilleurs acteurs et on couronnait les dramaturges de lierre en hommage à Dionysos.