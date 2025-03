Des sacrifices humains ont-ils été organisés dans la Grande-Bretagne romaine ?

S’il est ardu de déduire exactement ce qui est arrivé à ces personnes et à ces animaux, Ellen Green ne peut éliminer la possibilité des sacrifices humains. Trancher la gorge était une méthode sacrificielle courante à l’époque, qui ne laissait pas forcément de traces sur les os.

LES OS FAISAIENT-ILS PARTIE D’UN RITUEL DE FERTILITÉ ?

Dans de nombreux cas similaires, déterminer les raisons pour lesquelles des humains et des animaux ont été enterrés et potentiellement sacrifiés n’est pas une mince affaire. Cependant, la proportion et les types de restes ont poussé Ellen Green à soupçonner qu’un rituel de fertilité pouvait en être la cause.

Tout d’abord, les restes humains. Vingt des individus avaient été enterrés séparément, et manifestement par groupes de cinq, qui incluaient un bébé, un enfant, un adolescent et deux adultes. Les os adultes étaient trop fragmentés pour préserver des indices clairs qui auraient pu aider à déterminer leur âge. Toutefois, si l’un des adultes s’avérait être plus âgé, Ellen Green pense que les restes coïncideraient avec les grandes étapes de la vie selon les Romains.

Les chiens étaient les animaux que l’on a le plus retrouvés parmi les restes et représentaient près de la moitié des individus identifiés. « Il s’agit du plus grand assemblement de chiens que l’on ait découvert sur un seul site de la Grande-Bretagne romaine », nous explique la bioarchéologue.

Certains étaient même enterrés entiers, et les restes d’un chiot ont été découverts dans une jarre en céramique. La plupart des chiens étaient petits, comme les chiens que les Romains avaient l’habitude d’avoir comme animaux de compagnie à cette période. « C’était au mieux des terriers ou des ratiers », indique Ellen Green.

Les petits chiens sont associés à tout un panel de figures religieuses de la Rome antique, ajoute-t-elle. Les œuvres de cette époque dépeignent souvent les figures divines maternelles avec de petits chiens, des femmes avec des paniers de fruits et des bébé humains, tous des symboles de fertilité.

La découverte irréfutable de ces restes est un os de pénis de chien, « le clou du spectacle », qui aurait été peint en rouge avec un pigment ocre. « Les Romains adoraient les pénis », relève Ellen Green. « Ils étaient censés porter chance et repousser le mauvais œil. »

La majorité des restes du puits, qu’ils soient humains ou animaux, étaient des bébés. Il est particulièrement intéressant de noter la découverte de plusieurs poulains et fœtus de chevaux. Contrairement aux chiens ou aux autres animaux domestiques trouvés sur ce site, qui avaient pour la plupart accouché dans l’année qui précédait leur inhumation, les chevaux mettent bas le plus souvent au printemps.

En rassemblant toutes ces découvertes et le fait que les gisements contenaient également de l’orge, une céréale qui poussait aux alentours, la chercheuse pense que la raison derrière sa découverte pourrait être liée à un rituel de fertilité de printemps : « il s’agit sûrement d’un rite de fertilité agricole ».

Pour Michael Fulford, il n'est pas évident que le rite était lié à la fertilité ; à ce stade, c’est encore difficile à déterminer. Il est cependant convaincu qu’une sorte de rituel était à l’œuvre, étant donné que les découvertes correspondent à des schémas récurrents observés sur plusieurs autres sites archéologiques. L’un d’eux, par exemple, a été documenté à Silchester, à une cinquantaine de kilomètres d'Ewell, et des chiens, des corbeaux et la poignée d’un couteau comportant des gravures de chiens en train de s’accoupler, y ont été découverts.

Duncan Garrow, archéologue de l’université de Reading et directeur de thèse d’Ellen Green, ajoute que si de plus amples recherches étaient menées dans la zone autour d'Ewell, les chercheurs pourraient en apprendre davantage sur les us et coutumes des habitants, ainsi que sur les différents rituels qu’ils ont pu pratiquer.

LE GISEMENT D’OS ÉTAIT-IL ROMAIN OU ANGLAIS ?

Il est difficile de déterminer exactement qui était derrière les sacrifices, s’ils ont eu lieu. Officiellement, les Romains ne pratiquaient pas les sacrifices humains et une telle pratique aurait causé la controverse, souligne Ellen Green. Certains écrivains de la Rome antique pensaient que c’était une pratique courante avant la conquête de la Grande-Bretagne, et cela aurait pu servir d’excuse pour celle-ci. Il n’y a cependant que peu de preuves pour étoffer cette hypothèse car l’île ne conservait pas de traces écrites de son histoire avant l’arrivée des Romains, et certains des écrits romains ne sont pas fiables.

Les signatures chimiques des ossements de trois des humains laissent à penser que l’un d’entre eux a grandi non loin d'Ewell, et les autres dans la région environnante : ils n’étaient donc probablement pas Romains. « Il semble que ce soit des locaux qui ont fini dans cette fosse », confirme Ellen Green.

Duncan Garrow ajoute que le gisement d’os d'Ewell, au-delà du fait qu’il était conséquent, ressemble par sa composition à des sites rituels de la Grande-Bretagne de l’Âge de Pierre. « Il est incroyable de découvrir de tels gisements en Grande-Bretagne romaine », nous dit Duncan Garrow. « C’est étrange, mais c’est une étrangeté familière. »

Un autre aspect étonnant du rituel, c’est la preuve que certains des restes ont été séparés. Certains os semblent avoir été manipulés à un moment, explique Ellen Green, comme s’ils avaient été séparés du reste des corps, et remis à leur place plus tard. Et certaines parties sont même totalement absentes.

Ellen Green considère que c’est le signe que des pratiques s’opéraient sur deux niveaux dans les années qui ont suivi les premières incursions romaines. Quels que soient les rituels qui avaient lieu, certains portaient des caractéristiques romaines, comme la présence de petits chiens et de sacrifices canins. On retrouve cependant également des caractéristiques qui ne sont absolument pas romaines, comme la manipulation des corps après la mort et les potentiels sacrifices humains.