L'esprit de ces empereurs a hanté la Rome antique

Caligula, Agrippine la Jeune ou encore Néron, tous les descendants du premier empereur de Rome, le divin Auguste, ont marqué l'histoire de manière indélébile et forgé d'innombrables légendes. Au cours de leurs règnes, ils n'hésitèrent pas à user des intrigues politiques et de la violence, autant d'actions que les historiens de l'antiquité jugeaient indignes de Rome et même contre nature. Pline l'Ancien alla même jusqu'à qualifier de « fléaux du genre humain » ces figures dont la vie et la mort résonnent encore à travers les âges. Entre esprits vengeurs et troublantes apparitions, les histoires des fantômes qui ont hanté les plus célèbres souverains de Rome continuent de nous fasciner près de deux millénaires plus tard.