À la recherche de la citadelle perdue des Incas

Les vestiges de la cité inca connue sous le nom de T'aqrachullo s'étendent sur une mesa balayée par les vents dans les Andes du sud du Pérou, à une centaine de mètres à pic au-dessus de la rivière Apurímac - jusqu'à récemment, la vue plongeante sur le canyon était ce que le site avait de plus saisissant. Les Andes péruviennes sont parsemées de tels lieux, terrasses de pierre et fondations envahies par des arbustes rampants. Mais les ruines de T'aqrachullo couvrent 17 hectares, y compris une zone au pied de la mesa, ce qui rend le site environ quatre fois plus important que le Machu Picchu, situé quelque 225 kilomètres au nord-ouest. Des archéologues se rendent à T'aqrachullo depuis plus de trente ans, gravissant l'escalier escarpé qui s'agrippe à la paroi rocheuse depuis le fond de la vallée. Jusqu'à il y a peu, tout ce qu'on y trouvait se résumait à des tessons de poterie et à des ruines désolées.

Mais un matin de septembre 2022, l'archéologue Dante Huallpayunca gratte le sol à l'intérieur d'une enceinte en pierre quand l'un de ses assistants, qui travaille non loin, s'écrie : « Chef, on a trouvé quelque chose ! »

Dante Huallpayunca a d'abord un sourire - son équipe plaisante depuis peu à propos d'une éventuelle découverte de trésor. Mais quand il s'approche, il reconnaît l'indéniable éclat de l'or.

Dante Huallpayunca vient de rejoindre une équipe étoffée qui fouille le site depuis 2019, sous l'égide du ministère péruvien de la Culture. Ce jour-là, ses fouilleurs mettent au jour un trésor incroyable: près de 3000 sequins d'or, d'argent et de cuivre enfouis là depuis des centaines d'années. Les tables du petit laboratoire de terrain de l'équipe suffisent à peine à les contenir toutes.