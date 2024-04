Pérou : cette tombe vieille de 3000 ans remet en question nos connaissances

Depuis près de vingt ans, les fouilles menées à Pacopampa par le Japon et le Pérou ont donné lieu à une fascinante série de découvertes de sépultures. Selon Yuji Seki, le directeur du projet, le site fut « actif pendant une période relativement longue » ; chaque découverte permet ainsi de révéler l'évolution des coutumes sociales et rituelles pratiquées dans les Andes anciennes au fil des siècles. Le prêtre de Pacopampa fut enterré vers 900-750 avant notre ère. Environ un siècle plus tard, une femme de haut rang, surnommée la « Dame de Pacopampa », fut enterrée dans une tombe découverte en 2009. Vers 700 avant notre ère, les « prêtres du serpent-jaguar » furent inhumés à leur tour, confirmant ainsi que, à cette période, les enterrements d’élites sacerdotales (accompagnées de précieux objets funéraires en or, comme ce collier en or mis au jour en 2015) devenaient habituels sur le site de Pacopampa.