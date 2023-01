Comment les conquistadors espagnols ont précipité la chute de l'Empire inca

Tout d’abord, 20 % du total (soit plus de 264 000 pesos) devait être mis de côté en tant que tribut royal (quinto real) pour Charles V, roi d’Espagne et Saint-Empereur romain germanique. Les 80 % restants étaient répartis entre les 168 hommes qui avaient participé à la capture d’Atahualpa. La plus grande part (2 350 marcs d’argent et 31 800 pesos d’or) fut attribuée au « gouverneur [Pizarro] pour son statut, ses langues et ses chevaux ». Hernando de Soto reçut 624 marcs d’argent et 17 700 pesos d’or ; Juan Pizarro, 407 marcs d’argent et 11 100 pesos d’or ; Gonzalo Pizarro, 384 marcs d’argent et 9 909 pesos d’or ; Martín de Alcántara (demi-frère de Pizarro), 135 marcs d’argent et 3 330 pesos d’or ; et le traducteur Martín Pizarro, 135 marcs d’argent et 2 330 pesos d’or. Selon certaines estimations, le poids total de tout cet or de 22,5 carats s’élevait à près de 6 000 kilogrammes.

Almagro et ses hommes, quant à eux, ne profitèrent guère de cette prime : ils durent se contenter de 20 000 pesos, qui ne couvraient même pas leurs dépenses. Pour apaiser leur ressentiment et leur offrir une certaine compensation, deux ans plus tard, Pizarro aida Almagro à organiser une expédition vers ce qui est aujourd’hui le Chili et qui, selon les dires de l’époque, renfermait de grandes richesses. L’expédition d'Almagro n’y rencontra cependant que la famine, ce qui provoqua une rupture irréparable entre les deux anciens amis.

LE DESTIN DU PLUS GRAND DES TRÉSORS