États-Unis : pourquoi le Jour de Christophe Colomb est une fête contestée

UNE FÊTE NATIONALE

Ce massacre brutal entraîne des tensions entre les États-Unis et l’Italie qui cherchent à se rendre la monnaie de leur pièce. L’Italie demande réparation pour les meurtres mais se voit opposer un refus. Elle rappelle donc son ambassadeur et rompt les rapports diplomatiques. Les États-Unis font de même.

En 1892, lors du 400e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb, dans le but d’apaiser l’Italie et de reconnaître l’héritage italo-américain, le président américain Benjamin Harrison proclame un « Jour de la découverte » et salue Christophe Colomb comme « le pionnier du progrès et des Lumières ». Les deux pays finissent par se réconcilier et les États-Unis paient 25 000 dollars de l’époque en réparation (environ 850 000 euros aujourd’hui).

Dans les décennies qui suivent ce lynchage de masse, les défenseurs de la cause italo-américaine arguent en faveur d’un jour férié national que les États commencent lentement à adopter. En 1934, Franklin D. Roosevelt en fait un jour de fête nationale. En 1971, le Congrès change la date de l’événement du 12 octobre au deuxième lundi d’octobre. Selon l’historienne Bénédicte Deschamps, ce jour férié « a permis aux Italo-Américains de célébrer à la fois leur identité italienne, leur spécificité en tant que groupe italo-américain et leur allégeance à l’Amérique. »

LA LUTTE EN FAVEUR D’UN JOUR OFFICIEL DES PEUPLES AUTOCHTONES

Les Italiens avaient donc leur Jour de Christophe Colomb. Mais pour de nombreux descendants d’Amérindiens, ce fut un affront ; une célébration de l’invasion, de la dépossession, de la brutalité et de la colonisation. Christophe Colomb et son équipage ouvrirent en effet la voie à des siècles d’enlèvements, de réduction en esclavage, d’assimilation forcée, de viols et de sévices sexuels sur les peuples amérindiens, y compris sur des enfants, en perpétrant de tels actes eux-mêmes ; les populations amérindiennes ont diminué de moitié environ au contact des Européens. Pour les Amérindiens, ce débarquement célébré par certains comme un jour de découverte triomphale marque le début d’une incursion sur des terres qui leur appartenaient. (Red Power, le combat des Amérindiens contre l’oppression.)