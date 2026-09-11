Chine : une découverte exceptionnelle offre un aperçu inédit de la vie des Dénisoviens

Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont principalement connu les Dénisoviens à travers leur ADN, celui extrait d’un os d’auriculaire découvert dans une grotte sibérienne. Depuis, quelques restes épars supplémentaires ont été découverts, notamment une côte, des dents et deux fragments de mâchoire. La découverte majeure a eu lieu l’an dernier lorsque des chercheurs sont parvenus à attribuer le crâne de l’« Homme dragon », individu à la proéminente arcade sourcilière découvert dans le nord-est de la Chine, à un Dénisovien. Toutefois, ces anciens humains, disparus voilà bien longtemps, demeurent difficiles à cerner, et les scientifiques ont grand mal à relier leurs fossiles aux outils en pierre et aux os d’animaux retrouvés à proximité.

Récemment, deux équipes internationales de chercheurs ont annoncé la découverte de trois os de Dénisovien ainsi que quatre dents et plus de 1 360 outils en pierre sur le site de la grotte de Bianfu, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Parmi les fossiles figurent deux fragments de crâne et le premier avant-bras dénisovien jamais découvert. Les restes et les outils en pierre ont été retrouvés au milieu de 60 000 fragments d’os de mammifères.

Ces découvertes, décrites mercredi 9 septembre dans deux articles publiés dans la revue Nature, permettent enfin aux chercheurs d’étudier une collection d’outils (racloirs, hachoirs, percuteurs et os servant d’outils pour travailler ces derniers) abandonnés sur place par les Dénisoviens au fil de leurs activités quotidiennes.

« Nous avons de nombreux sites, mais bien souvent nous ne savons pas qui a fabriqué ces outils », explique Hao Li, archéologue de l’Institut de recherche sur le plateau tibétain de Pékin et au co-auteur de l’un des articles. Grâce à leur découverte, Hao Li et les autres chercheurs ont établi un lien fort entre les Dénisoviens et les outils en pierre qu’ils fabriquaient et utilisaient. Bon nombre des outils et des restes animaux découverts dans la grotte portent des marques qui, d’après Hao Li, révèlent vraisemblablement de frottements et de chocs répétés.

« Je suis fasciné par ces éclairages sur les technologies utilisées par les Dénisoviens », s’enthousiasme Svante Pääbo, généticien de l’évolution de l’Institut Max-Planck d’anthropologie évolutionniste, en Allemagne. Le laboratoire de Svante Pääbo a séquencé le premier ADN dénisovien issu de l’os de doigt en 2010, mais ce dernier n’a pas pris part à la nouvelle étude. « C’est magnifique que nous puissions enfin avoir des aperçus directs de leur mode de vie. »

Svante Pääbo ajoute que bien que les chercheurs aient identifié les restes comme étant dénisoviens à partir de données limitées, « c’est ce qu’on peut faire de mieux et je suis assez convaincu qu’il s’agit de restes dénisoviens ».