Évolution : sur les traces des autres humains

Les bouleversements actuels de notre approche de l’évolution ont fait voler en éclats cette vision simple et linéaire des origines humaines. Les chercheurs savent désormais que, il y a 70 000 à 40 000 ans, le monde abritait une grande variété d’espèces humaines. Et, à mesure que les Homo sapiens ont rayonné en Europe et en Asie, ils les ont rencontrées – et se sont parfois reproduits avec elles. Ces croisements ont été attestés en 2010, quand le paléogénéticien suédois Svante Pääbo a séquencé pour la première fois le génome néandertalien. Ses travaux ont démontré que Neandertal et Homo sapiens avaient procréé – et que cet échange génétique avait eu des conséquences considérables et durables. Aujourd’hui, plus de 40 000 ans après la disparition des Néandertaliens, la plupart des êtres humains en vie portent en eux des vestiges de leur ADN. Qui d’autre partageait la planète avec nous ? Et comment nos liens avec ces autres espèces ont-ils influencé la trajectoire de notre propre évolution et de leur extinction ?