Découverte d'un autel maya vieux de 1 600 ans... entouré d’ossements d’enfants

Cette découverte macabre vient alimenter l’idée selon laquelle Tikal était à cette époque dirigée par des seigneurs de la cité de Teotihuacan. La cité se trouve à 965 kilomètres de là, dans l’actuel Mexique, et appartenait à des peuples qui n’étaient pas mayas. Et certains des sacrifices accomplis à Tikal auraient servi à asseoir le pouvoir de Teotihuacan sur ce peuple.

« La dynastie locale maya a pu continuer mais sous le joug d’un groupe étranger », explique Stephen Houston, archéologue de l’université de Brown. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue archéologique Antiquity, lui et ses collègues décrivent l’autel et les restes humains déterrés des ruines situées dans le Guatemala actuel. Les chercheurs pensent que l’autel servait aux rituels sacrificiels et que les personnes enterrées étaient probablement leurs victimes. Et plusieurs indices, les sacrifices humains, les artefacts des tombes et les peintures de l’autel, pointent Teotihuacan du doigt.