Des satellites ont repéré 76 structures en pierre dans les Andes

Adrián Oyaneder a également identifié non loin de là des traces de près de 800 abris et campements en pierre qui accueillaient les chasseurs, signe que ce mode de chasse était bien plus répandu que ce que pensaient les archéologues. Sa découverte met en lumière une nouvelle région du monde où l’on faisait un usage répandu de pièges de cette sorte pour capturer les troupeaux sauvages et suggère que d’autres régions des Andes pourraient également abriter de telles ruines.

DES PIÈGES EN PIERRE AU-DELÀ DES ANDES

La nouvelle étude est également intéressante car des archéologues ont découvert des pièges quasiment identiques ailleurs dans le monde, dans des endroits n’ayant jamais eu de contacts avec l’Amérique du Sud.

Les structures en question, que l’on surnomme parfois « cerfs-volants du désert » en raison de leur forme, ont été documentées en Jordanie, en Arabie Saoudite et en Ouzbékistan, et certaines sont vieilles de plusieurs millénaires. Tout porte à croire, là aussi, qu’elles servaient à diriger des troupeaux affolés d’animaux sauvages, le plus souvent des gazelles, mais peut-être aussi des chameaux sauvages, à l’intérieur des murs de pierre afin de les canaliser vers des fosses d’abattage.

Selon Adrián Oyaneder, ces pièges illustrent le phénomène du développement parallèle, que les anthropologues appellent « convergence », qui voit des sociétés différentes développer des technologies très similaires bien qu’elles n’aient aucun contact les unes avec les autres.

« Si l’on réfléchit à la forme des hameçons préhistoriques, vous obtenez des solutions similaires [en différents endroits] en fonction du type de poisson que l’on souhaite pêcher, explique-t-il. Il en va de même pour ces pièges. Si vous avez affaire à des animaux très difficiles à attraper et que le nombre de personnes est limité, et que vous voulez être sélectif ou ne pas fournir trop d’efforts, alors c’est la solution. »

Adrián Oyaneder examinait les photographies satellites à la recherche de traces de groupes de chasseurs-cueilleurs préhistoriques, mais il a été stupéfait de constater à quel point les chacu étaient répandus dans la région.

Sa découverte établit que les pièges à animaux de ce type étaient monnaie courante dans le bassin du Camarones et possiblement aussi dans d’autres régions montagneuses d’Amérique du Sud, bien que les vestiges subsistants ailleurs soient extrêmement rares. Jusqu’à la publication de cette étude, « il n’y avait des preuves physiques que de l’existence d’une dizaine de ces pièges tout au plus dans toutes les Andes », rappelle-t-il.

Pour David Kennedy, archéologue et professeur émérite à l’Université d’Australie-Occidentale n’ayant pas pris part à l’étude, cette nouvelle découverte est merveilleuse. « Les cerfs-volants au Chili sont très similaires à de nombreux que j’ai photographié et cartographié dans tout le Moyen-Orient, explique-t-il. Le principe est simple et évident et j’ai même vu [de nos jours] des exemples de pièges similaires utilisés pour réduire le nombre de kangourous. »

LA CHASSE SE POURSUIT