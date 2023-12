Mexique : à la recherche des cités mayas perdues

Le tombeau dissimulé par la pyramide, fermé au public par souci de conservation, présente des parois sculptées de reliefs représentant Pacal, sa famille et le monde de l'au-delà, ainsi qu'un immense sarcophage taillé dans un unique bloc de pierre.

« L'intérieur ressemble à une grotte de cristal, à cause des stalactites formées par la calcite issue du calcaire » témoigne Lin, qui a eu la chance de pénétrer dans la tombe pour l'examiner à l'aide de la technologie LiDAR (Light Detection And Ranging) dans le cadre de la série. « Sur les murs, on découvre des inscriptions qui racontent l'origine de Palenque. »

Au total, ce sont plus de 1 500 structures qui composent le site de Palenque, parmi lesquelles le complexe du temple de la Croix, un trio de temples culminant à différentes hauteurs, probablement pour représenter le ciel, la Terre et le monde souterrain. Au pied du Templo de la Calavera (temple du Crâne), les visiteurs tombent nez à nez avec un relief représentant un crâne humain. Le palais central est quant à lui équipé d'un système intérieur de canalisations et d'un bain de vapeur, il est attribué à Pacal et est reconnaissable à la tour en pierre haute de quatre étages qui le domine.

« La pierre est une ressource abondante dans la région, ce qui a ouvert la voie à une architecture exceptionnelle », indique Varela.

LA ROUTE DES MAYAS