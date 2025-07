Des chercheurs ont recontruit le visage d’un homme de l'Ancienne Égypte grâce à son ADN

Afin d’obtenir plus d’informations sur cet homme, sur la vie qu’il menait, les scientifiques ont dû regarder au-delà de son visage. Ses dents usées suggéraient qu’il avait entre quarante-quatre et soixante-quatre ans, bien qu’il ait probablement été dans la tranche plus âgée. Son squelette montrait des signes d’arthrose liés à l’âge, des tendons et des vertèbres usés et des muscles étirés à cause d’accroupissements et d’allongements fréquents, des schémas qui correspondent à un travail de potier éreintant, analyse Joel Irish, bioarchéologue de l’université John Moores de Liverpool et co-auteur de l’étude.